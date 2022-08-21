Üç Kuruş'un Oktay'ı Civan Canova’dan Kötü Haber: Civan Canova Kaç Yaşında, Nerelidir? Civan Canova Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…

En son Show TV ekranlarından yayınlanan Üç Kuruş dizisinde Oktay karakterini canlandıran sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Civan Canova’dan sevenlerini endişelendirecek bir haber geldi. Hastanede olduğu bilgisini paylaştığı bir video ile kendisi veren Civan Canova, son sağlık durumuna ilişkin de bir açıklama gerçekleştirdi. Civan Canova tarafından yayınlanan o video ise, sosyal medya kullanıcılarını bir hayli etkiledi! Peki, Üç Kuruş'un Oktay'ı Civan Canova kaç yaşında, nerelidir? Civan Canova hasta mı, hastalığı nedir? İşte Civan Canova’nın son sağlık durumu…

CİVAN CANOVA HAYATINI KAYBETTİ!

Civan Canova'nın ölüm haberini Esra Dermancıoğlu, "Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık Civan'ımı kaybettik" notuyla duyurdu.

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