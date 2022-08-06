- 06 Ağu 2022 - 21:24

Çorumlu Ünlüler Kimlerdir? Çorumlu Olduklarını Öğrendiğinizde Çok Şaşıracaksınız! İşte Siyasetçi, Sanatçı ve Futbolcu Olan O Ünlüler…

Geçtiğimiz gün popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok’tan bir video yayınlandı. Kısa süre içerisinde tüm sosyal medya platformlarını etkisi altına alan ve Çorumlu olan ünlüleri ortaya çıkaran o video, viral videolar arasındaki yerini aldı. Öte yandan siyasetçisinden futbolcusuna kadar Çorumlu olduğu ortaya çıkan herkes, sosyal medya kullanıcılarını bir hayli şaşırttı. İşte Çorumlu olan ünlü isimler...

Geçtiğimiz gün popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok’tan bir video yayınlandı. Kısa süre içerisinde tüm sosyal medya platformlarını etkisi altına alan ve Çorumlu olan ünlüleri ortaya çıkaran o video, viral videolar arasındaki yerini aldı. Öte yandan siyasetçisinden futbolcusuna kadar Çorumlu olduğu ortaya çıkan herkes, sosyal medya kullanıcılarını bir hayli şaşırttı. Peki, Çorumlu ünlüler kimlerdir? Çorumlu olduklarını ortaya çıkan ünlüler kimler? İşte Çorumlu siyasetçi, sanatçı ve futbolcu olan o ünlüler…

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06 Ağu 2022 - 21:24 - Gündem

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