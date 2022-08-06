Bim RedMi Cep Telefonlarına Kampanya! 3,150 TL, 4,199 TL! Saklama Kapları 23,50 TL, 24,50 TL, 29,50 TL! İşte Bim 12 Ağustos 2022 Aktüel Fiyatları...
Hemen hemen her gün market ürünlerine zam gelirken Bim yaptığı indirimler ile ucuz alışverişin adresi olmaya devam ediyor. Yayınladığı kampanyalar ile yok satmaya devam eden Bim büyük indirim furyasını başlattı. İşte merakla beklenen 12 Ağustos Aktüeli.
Yaptığı inanılmaz indirimli kampanyalar ile halkın gönlünde taht kuran Bim muhteşem kampanyalarına bir yenisini daha ekledi ve elektronikten mutfak ürünlerine birçok üründe etiketleri yarıya indirdi. Her Cuma yaptığı kampanyalar sayesinde müşterilerine sepetlerini doldurma şansı sunan Bim 12 Ağustos Cuma gününe özel olarak birçok üründe de indirime gitti. İşte inanılmaz indirimler ile dolu Bim 12 Ağustos Aktüel ürünleri.
Katlanır Vitesli Bisiklet: 2,599 TL
Philips Buharlı Ütü: 649 TL
Pervaneli Duş Başlığı: 59 TL
Fakir Erkek Bakım Seti: 449 TL
Philips BT1209 Erkek Bakım Seti: 199 TL
Masaüstü Mandallı Şarjlı Fan: 199 TL
Kumtel Vantilatör: 329 TL
Fakir Düzleştirici: 149 TL
Fakir Buharlı Temizleme Makinesi: 399 TL
Plastik Koltuk: 169 TL
Pense, Kargaburnu, Yankeski El Aletleri: 69 TL 90 Kuruş
Fakir Blender Seti: 589 TL
Chefs Krep Tavası: 67,50 TL
Chefs Sahan: 59 TL
Chefs Karnıyarık Tenceresi: 139 TL
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06 Ağu 2022 - 21:24 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.