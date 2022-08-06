- 06 Ağu 2022 - 21:24

Bim RedMi Cep Telefonlarına Kampanya! 3,150 TL, 4,199 TL! Saklama Kapları 23,50 TL, 24,50 TL, 29,50 TL! İşte Bim 12 Ağustos 2022 Aktüel Fiyatları...

Hemen hemen her gün market ürünlerine zam gelirken Bim yaptığı indirimler ile ucuz alışverişin adresi olmaya devam ediyor. Yayınladığı kampanyalar ile yok satmaya devam eden Bim büyük indirim furyasını başlattı. İşte merakla beklenen 12 Ağustos Aktüeli.

Yaptığı inanılmaz indirimli kampanyalar ile halkın gönlünde taht kuran Bim muhteşem kampanyalarına bir yenisini daha ekledi ve elektronikten mutfak ürünlerine birçok üründe etiketleri yarıya indirdi. Her Cuma yaptığı kampanyalar sayesinde müşterilerine sepetlerini doldurma şansı sunan Bim 12 Ağustos Cuma gününe özel olarak birçok üründe de indirime gitti. İşte inanılmaz indirimler ile dolu Bim 12 Ağustos Aktüel ürünleri.

Katlanır Vitesli Bisiklet: 2,599 TL

Philips Buharlı Ütü: 649 TL

Pervaneli Duş Başlığı: 59 TL

Fakir Erkek Bakım Seti: 449 TL

Philips BT1209 Erkek Bakım Seti: 199 TL

Masaüstü Mandallı Şarjlı Fan: 199 TL

Kumtel Vantilatör: 329 TL

Fakir Düzleştirici: 149 TL

Fakir Buharlı Temizleme Makinesi: 399 TL

Plastik Koltuk: 169 TL

Pense, Kargaburnu, Yankeski El Aletleri: 69 TL 90 Kuruş

Fakir Blender Seti: 589 TL

Chefs Krep Tavası: 67,50 TL

Chefs Sahan: 59 TL

Chefs Karnıyarık Tenceresi: 139 TL

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06 Ağu 2022 - 21:24 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
A101’den Bomba Perşembe İndirimi! Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin, Bebek Bezleri, Tuvalet Kâğıtlarında Dev İndirimler! 47,90 TL 44,50 TL, 129,90 TL! Görenler Koşa Koşa A101’e Gidiyor! mask
A101’den Bomba Perşembe İndirimi! Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin, Bebek Bezleri, Tuvalet Kâğıtlarında Dev İndirimler! 47,90 TL 44,50 TL, 129,90 TL! Görenler Koşa Koşa A101’e Gidiyor!
Carrefoursa’dan Büyük İndirim Rüzgarı! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Kaşar Peyniri, Tuvalet Kağıtlarında İnanılmaz İndirimler! Hepsi 27,90 TL, 49,95 TL, 59,95 TL mask
Carrefoursa’dan Büyük İndirim Rüzgarı! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Kaşar Peyniri, Tuvalet Kağıtlarında İnanılmaz İndirimler! Hepsi 27,90 TL, 49,95 TL, 59,95 TL
ŞOK Market’ten Çiftte İndirim! Cep Telefonları, Kablosuz Kulaklıklar, Elektrikli El Aletleri’nde İnanılmaz İndirimler! Reyonlarda Ne Alırsan 9,90 TL! 6 Ağustos Aktüelinde Yok Yok! mask
ŞOK Market’ten Çiftte İndirim! Cep Telefonları, Kablosuz Kulaklıklar, Elektrikli El Aletleri’nde İnanılmaz İndirimler! Reyonlarda Ne Alırsan 9,90 TL! 6 Ağustos Aktüelinde Yok Yok!
BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor!
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Bomba İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Bomba İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Tarım Kredi Market'te Yumurta Fiyatlarını Gören Koli Koli Alıyor! A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! En ucuz 30'lu Yumurta, 15'li Yumurta, 10'lu Yumurta Burada Satılıyor! mask
Tarım Kredi Market'te Yumurta Fiyatlarını Gören Koli Koli Alıyor! A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! En ucuz 30'lu Yumurta, 15'li Yumurta, 10'lu Yumurta Burada Satılıyor!
Ayçiçek Yağı, Kırmızı Et, Çay, Şeker, Pirinç, Yumurta ve Mercimek Fiyatlarında İndirim! Kapıda Kuyruk oluşacak! Tarım Kredi Marketten Dolabınızı Doldurun! İşte 4 Ağustos 2022 Aktüel Fiyat Listesi... mask
Ayçiçek Yağı, Kırmızı Et, Çay, Şeker, Pirinç, Yumurta ve Mercimek Fiyatlarında İndirim! Kapıda Kuyruk oluşacak! Tarım Kredi Marketten Dolabınızı Doldurun! İşte 4 Ağustos 2022 Aktüel Fiyat Listesi...
A101 Market Ayçiçek Yağı Fiyatında Restini Çekti! Yudum Ayçiçek Yağı, Sırma Ayçiçek Yağı Vera Ayçiçek Yağı, Abalı Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 34,50 TL, 57,95 TL, 79,50 TL, 151,50 TL’ye Geriledi! İkinci Alımda Ekstra İndirim… mask
A101 Market Ayçiçek Yağı Fiyatında Restini Çekti! Yudum Ayçiçek Yağı, Sırma Ayçiçek Yağı Vera Ayçiçek Yağı, Abalı Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 34,50 TL, 57,95 TL, 79,50 TL, 151,50 TL’ye Geriledi! İkinci Alımda Ekstra İndirim…
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BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi!
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# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
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