Bim RedMi Cep Telefonlarına Kampanya! 3,150 TL, 4,199 TL! Saklama Kapları 23,50 TL, 24,50 TL, 29,50 TL! İşte Bim 12 Ağustos 2022 Aktüel Fiyatları...

Yaptığı inanılmaz indirimli kampanyalar ile halkın gönlünde taht kuran Bim muhteşem kampanyalarına bir yenisini daha ekledi ve elektronikten mutfak ürünlerine birçok üründe etiketleri yarıya indirdi. Her Cuma yaptığı kampanyalar sayesinde müşterilerine sepetlerini doldurma şansı sunan Bim 12 Ağustos Cuma gününe özel olarak birçok üründe de indirime gitti. İşte inanılmaz indirimler ile dolu Bim 12 Ağustos Aktüel ürünleri.

Katlanır Vitesli Bisiklet: 2,599 TL

Philips Buharlı Ütü: 649 TL

Pervaneli Duş Başlığı: 59 TL

Fakir Erkek Bakım Seti: 449 TL

Philips BT1209 Erkek Bakım Seti: 199 TL

Masaüstü Mandallı Şarjlı Fan: 199 TL

Kumtel Vantilatör: 329 TL

Fakir Düzleştirici: 149 TL

Fakir Buharlı Temizleme Makinesi: 399 TL

Plastik Koltuk: 169 TL

Pense, Kargaburnu, Yankeski El Aletleri: 69 TL 90 Kuruş

Fakir Blender Seti: 589 TL

Chefs Krep Tavası: 67,50 TL

Chefs Sahan: 59 TL

Chefs Karnıyarık Tenceresi: 139 TL

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…