Pınar Deniz Beyazlar İçerisindeki Halleriyle Başları Döndürdü! “Kaan Yıldırım Güzelden Anlıyor!” Üzerine Yapışan Elbisesiyle Yürekleri Hop İndirdi, Hop Kaldırdı!

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal ve Pınar Deniz gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisi sezon finali yapınca Deniz, başka projelerde yer almaya başlamıştı. Aşkın Kıyameti, Disney Plus ve birçok reklam filminde yer alan Pınar Deniz, koca bir yazı çalışarak geçirmişti. Yargı dizisinin setine çıkmaya hazırlanan Pınar Deniz’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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