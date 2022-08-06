Pınar Deniz Beyazlar İçerisindeki Halleriyle Başları Döndürdü! “Kaan Yıldırım Güzelden Anlıyor!” Üzerine Yapışan Elbisesiyle Yürekleri Hop İndirdi, Hop Kaldırdı!
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, beyazla içerisindeki pozlarıyla akıları başlardan aldı götürdü. Kaan Yıldırım’la aşk dedikodularına karışan Pınar Deniz’e “Kaan Yıldırım güzelden anlıyor” yorumları yapıldı! Üzerine yapışan, dar bir kıyafet giyen Pınar Deniz, yürekleri resmen hop indirdi, hop kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal ve Pınar Deniz gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisi sezon finali yapınca Deniz, başka projelerde yer almaya başlamıştı. Aşkın Kıyameti, Disney Plus ve birçok reklam filminde yer alan Pınar Deniz, koca bir yazı çalışarak geçirmişti. Yargı dizisinin setine çıkmaya hazırlanan Pınar Deniz’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.