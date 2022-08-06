- 06 Ağu 2022 - 13:56 G: 06 Ağu 2022 - 14:12

Gönül Dağı’nda Gülsim Ali İlhan’ın Yerine Gelecek İsim Şok Etti! Taner İçin Son Dakika Kararı Çıktı; Senaristler Kaleme Aldı… Seyircilerin Tüyleri Ürperecek!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın yerine gelecek isim herkesi şoktan şoka soktu! Taner için verilen son dakika kararı senaristlerin senaryoyu kaleme almasıyla birlikte başladı! Seyircilerin tüylerini ürpertecek olan Gönül Dağı dizisi, herkesin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümünde olanlar olmuştu. Ramazan ve Asuman dünya evine girerek yüzleri güldürürken; Dilek karakterinin hayata gözlerini kapatması ise yürekleri sızım sızım sızlatmıştı. Gülsim Ali İlhan’ın yerine gelecek olan isimse ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Ağu 2022 - 13:56 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sabahın Sultanı Seda Sayan Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu? Sabahın Sultanı Seda Sayan Ne Zaman Başlayacak? Sabahın Sultanı Seda Sayan Yeni Sezon Tarihi Açıklandı Mı? mask
Sabahın Sultanı Seda Sayan Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu? Sabahın Sultanı Seda Sayan Ne Zaman Başlayacak? Sabahın Sultanı Seda Sayan Yeni Sezon Tarihi Açıklandı Mı?
Kardeşlerim Dizisi Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu? Kardeşlerim Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Kardeşlerim Dizisi Yeni Sezon Tarihi Açıklandı Mı? mask
Kardeşlerim Dizisi Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu? Kardeşlerim Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Kardeşlerim Dizisi Yeni Sezon Tarihi Açıklandı Mı?
Doya Doya Moda Yarışma Programın Formatı Nedir? Doya Doya Moda Jüri Üyeleri Kimler? Doya Doya Moda Yarışma Programı Hangi Kanalda, Hangi Günler Var? mask
Doya Doya Moda Yarışma Programın Formatı Nedir? Doya Doya Moda Jüri Üyeleri Kimler? Doya Doya Moda Yarışma Programı Hangi Kanalda, Hangi Günler Var?
Gönül Dağı Dizisinin Yapımcısı Kanalla Ters Düştü! “Ya İkna Edin Gelsin, Ya Başlatmayız!” Gülsim Ali İlhan Krizi Giderek Büyüyor! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinin Yapımcısı Kanalla Ters Düştü! “Ya İkna Edin Gelsin, Ya Başlatmayız!” Gülsim Ali İlhan Krizi Giderek Büyüyor! Neler Oluyor?
Seni Kalbime Sakladım Bomba Final Kararı! TRT1’nin Final Kararı Şok Etti... Perde Arkası Sosyal Medyayı Sallıyor! Neler Oluyor? mask
Seni Kalbime Sakladım Bomba Final Kararı! TRT1’nin Final Kararı Şok Etti... Perde Arkası Sosyal Medyayı Sallıyor! Neler Oluyor?
Camdaki Kız Hayri'nin Karısı Türkan'ı Kim Oynayacak! Nalan’ı Kıskançlık Krizine Sokacak; Gümbür Gümbür Geliyor… mask
Camdaki Kız Hayri'nin Karısı Türkan'ı Kim Oynayacak! Nalan’ı Kıskançlık Krizine Sokacak; Gümbür Gümbür Geliyor…
Kardeşlerim Dizisinin 3. Sezon Basına Sızdı! Senaryo Tek Tek Ortaya Çıktı! Asiye, Ömer, Emel Hapı Yuttu! “Allah Yardımcımız Olsun!” Neler Oluyor? mask
Kardeşlerim Dizisinin 3. Sezon Basına Sızdı! Senaryo Tek Tek Ortaya Çıktı! Asiye, Ömer, Emel Hapı Yuttu! “Allah Yardımcımız Olsun!” Neler Oluyor?
Gizli Saklı Dizisinin Neden Final Yaptığı Ortaya Çıktı! Herkes Başka Bir Şey Sanıyordu; Görenler Çılgına Döndü! Meğer Perde Arkası… mask
Gizli Saklı Dizisinin Neden Final Yaptığı Ortaya Çıktı! Herkes Başka Bir Şey Sanıyordu; Görenler Çılgına Döndü! Meğer Perde Arkası…
Tozluyaka Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 1 Ağustos 2022 Tozluyaka 5. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Tozluyaka Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 1 Ağustos 2022 Tozluyaka 5. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim Dizisinden Hüngür Hüngür Ağlatacak Haber! Kanal Kararını Verdi; Öyle Bir Şey Açıklandı Ki… Televizyon Dünyası Büyük Şok İçerisinde! mask
Kardeşlerim Dizisinden Hüngür Hüngür Ağlatacak Haber! Kanal Kararını Verdi; Öyle Bir Şey Açıklandı Ki… Televizyon Dünyası Büyük Şok İçerisinde!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Pınar Deniz Beyazlar İçerisindeki Halleriyle Başları Döndürdü! “Kaan Yıldırım Güzelden Anlıyor!” Üzerine Yapışan Elbisesiyle Yürekleri Hop İndirdi, Hop Kaldırdı! mask
Pınar Deniz Beyazlar İçerisindeki Halleriyle Başları Döndürdü! “Kaan Yıldırım Güzelden Anlıyor!” Üzerine Yapışan Elbisesiyle Yürekleri Hop İndirdi, Hop Kaldırdı!
Masterchef Yarışmasına Katılan Son Yarışmacı İfşa Oldu! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın Acun Ilıcalı’ya Açıklaması Yok! İçerden Bilgi Sızdı… mask
Masterchef Yarışmasına Katılan Son Yarışmacı İfşa Oldu! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın Acun Ilıcalı’ya Açıklaması Yok! İçerden Bilgi Sızdı…
Levent Yüksel'den Harbiye'de Sevenleriyle Buluştu... mask
Levent Yüksel'den Harbiye'de Sevenleriyle Buluştu...
Selin Ciğerci İpli Bikinisiyle 0 Kusur Fiziğini Sergiledi! “Gökhan Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” Kameraya Doğru Eğilip Öyle Pozlar Verdi Ki… mask
Selin Ciğerci İpli Bikinisiyle 0 Kusur Fiziğini Sergiledi! “Gökhan Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” Kameraya Doğru Eğilip Öyle Pozlar Verdi Ki…
Survivor Sude’nin Düğün Kıyafeti Olay Yarattı! Göğüslerinin Arasından Göbek Deliğine Kadar… “Mert Eniştenin Bilgisi Var Mı Bu Elbiseden!” Alev Alev Yaktı… mask
Survivor Sude’nin Düğün Kıyafeti Olay Yarattı! Göğüslerinin Arasından Göbek Deliğine Kadar… “Mert Eniştenin Bilgisi Var Mı Bu Elbiseden!” Alev Alev Yaktı…
Seda Sayan’ın Bembeyaz Dantelli Braletiyle Yine Nefesleri Kesti! Kocasının Koltuğunun Altında… 4 Sene Sonra Yaptırdığı Göğüslerini Sergiledi! “Yandık Bacım!” mask
Seda Sayan’ın Bembeyaz Dantelli Braletiyle Yine Nefesleri Kesti! Kocasının Koltuğunun Altında… 4 Sene Sonra Yaptırdığı Göğüslerini Sergiledi! “Yandık Bacım!”
Aşk Adası’nın Kazanı O İsim Oldu! Cinsel İlişki İtirafıyla Ortalığı İnletmişti; Dünya Onu Konuşmaya Başladı! Öyle Bir Para Kazandı Ki, Bir Ömür Yese Yine Bitmez! mask
Aşk Adası’nın Kazanı O İsim Oldu! Cinsel İlişki İtirafıyla Ortalığı İnletmişti; Dünya Onu Konuşmaya Başladı! Öyle Bir Para Kazandı Ki, Bir Ömür Yese Yine Bitmez!
Üç Kuruş'un Oktay'ı Civan Canova’dan Kötü Haber: Civan Canova Kaç Yaşında, Nerelidir? Civan Canova Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu… mask
Üç Kuruş'un Oktay'ı Civan Canova’dan Kötü Haber: Civan Canova Kaç Yaşında, Nerelidir? Civan Canova Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…
Kaan Yıldırım’ın Eski Eşi Ezgi Eyüpoğlu’ndan Sütyenli Pozlar! “Abla Ucu Gözüküyor!” Fiziğiyle Instagram’ı Zangır Zangır Salladı! İncecik Beliyle… mask
Kaan Yıldırım’ın Eski Eşi Ezgi Eyüpoğlu’ndan Sütyenli Pozlar! “Abla Ucu Gözüküyor!” Fiziğiyle Instagram’ı Zangır Zangır Salladı! İncecik Beliyle…
Oğuzhan'dan TurkcellVadi' de Unutulmaz Bir Konser! mask
Oğuzhan'dan TurkcellVadi' de Unutulmaz Bir Konser!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Pınar Deniz Beyazlar İçerisindeki Halleriyle Başları Döndürdü! “Kaan Yıldırım Güzelden Anlıyor!” Üzerine Yapışan Elbisesiyle Yürekleri Hop İndirdi, Hop Kaldırdı! mask
Pınar Deniz Beyazlar İçerisindeki Halleriyle Başları Döndürdü! “Kaan Yıldırım Güzelden Anlıyor!” Üzerine Yapışan Elbisesiyle Yürekleri Hop İndirdi, Hop Kaldırdı!
Bim’de Dev Cuma İndirimi! RedMi Cep Telefonları 3,150 TL, 4,199 TL! Saklama Kapları 23,50 TL, 24,50 TL, 29,50 TL! İşte Bim’in İndirimlerle Dolu 12 Ağustos 2022 Cuma Aktüeli! mask
Bim’de Dev Cuma İndirimi! RedMi Cep Telefonları 3,150 TL, 4,199 TL! Saklama Kapları 23,50 TL, 24,50 TL, 29,50 TL! İşte Bim’in İndirimlerle Dolu 12 Ağustos 2022 Cuma Aktüeli!
Masterchef Yarışmasına Katılan Son Yarışmacı İfşa Oldu! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın Acun Ilıcalı’ya Açıklaması Yok! İçerden Bilgi Sızdı… mask
Masterchef Yarışmasına Katılan Son Yarışmacı İfşa Oldu! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın Acun Ilıcalı’ya Açıklaması Yok! İçerden Bilgi Sızdı…
Selin Ciğerci İpli Bikinisiyle 0 Kusur Fiziğini Sergiledi! “Gökhan Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” Kameraya Doğru Eğilip Öyle Pozlar Verdi Ki… mask
Selin Ciğerci İpli Bikinisiyle 0 Kusur Fiziğini Sergiledi! “Gökhan Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” Kameraya Doğru Eğilip Öyle Pozlar Verdi Ki…
Akaryakıt Fiyatlarına Şok Eden İndirim! Benzin – Motorine Tam Tamına 4 TL Düştü! Araç Sahipleri Halay Çekmeye Başladı! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 6 Ağustos Fiyat Listesi! mask
Akaryakıt Fiyatlarına Şok Eden İndirim! Benzin – Motorine Tam Tamına 4 TL Düştü! Araç Sahipleri Halay Çekmeye Başladı! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 6 Ağustos Fiyat Listesi!
Survivor Sude’nin Düğün Kıyafeti Olay Yarattı! Göğüslerinin Arasından Göbek Deliğine Kadar… “Mert Eniştenin Bilgisi Var Mı Bu Elbiseden!” Alev Alev Yaktı… mask
Survivor Sude’nin Düğün Kıyafeti Olay Yarattı! Göğüslerinin Arasından Göbek Deliğine Kadar… “Mert Eniştenin Bilgisi Var Mı Bu Elbiseden!” Alev Alev Yaktı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL