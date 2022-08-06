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06 Ağu 2022 - 13:56

Gönül Dağı’nda Gülsim Ali İlhan’ın Yerine Gelecek İsim Şok Etti! Taner İçin Son Dakika Kararı Çıktı; Senaristler Kaleme Aldı… Seyircilerin Tüyleri Ürperecek!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın yerine gelecek isim herkesi şoktan şoka soktu! Taner için verilen son dakika kararı senaristlerin senaryoyu kaleme almasıyla birlikte başladı! Seyircilerin tüylerini ürpertecek olan Gönül Dağı dizisi, herkesin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…