Gönül Dağı’nda Gülsim Ali İlhan’ın Yerine Gelecek İsim Şok Etti! Taner İçin Son Dakika Kararı Çıktı; Senaristler Kaleme Aldı… Seyircilerin Tüyleri Ürperecek!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın yerine gelecek isim herkesi şoktan şoka soktu! Taner için verilen son dakika kararı senaristlerin senaryoyu kaleme almasıyla birlikte başladı! Seyircilerin tüylerini ürpertecek olan Gönül Dağı dizisi, herkesin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümünde olanlar olmuştu. Ramazan ve Asuman dünya evine girerek yüzleri güldürürken; Dilek karakterinin hayata gözlerini kapatması ise yürekleri sızım sızım sızlatmıştı. Gülsim Ali İlhan’ın yerine gelecek olan isimse ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.