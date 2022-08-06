A101’den Bomba Perşembe İndirimi! Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin, Bebek Bezleri, Tuvalet Kâğıtlarında Dev İndirimler! 47,90 TL 44,50 TL, 129,90 TL! Görenler Koşa Koşa A101’e Gidiyor!
Vatandaşların en sevdiği zincir marketlerden biri olan A101, müşterileri için yine dev indirime gitti. Kaliteli ürünlere getirdiği inanılmaz indirimler ile vatandaşları sevindiren A101 yeni bir kampanyaya daha imza atıyor. İşte bedava fiyatındaki o ürünler…
Son zamanlarda yükselen enflasyon ve kur değerleri nedeni ile fiyatları yükselen birçok üründe büyük indirimlere gidiyor. Yaptığı indirimler ile hem çok satan hem de çok sevilen A101 her hafta yayınladığı kampanyalara bir yenisini daha ekledi. Kaşar peyniri, siyah zeytin, bebek bezi, tuvalet kâğıdı, toz deterjan, şampuan gibi birçok üründe indirime giden A101’in aktüelini görenler hızla A101 marketlerin yolunu tutmaya başlıyor. İşte A101’deki dev indirimli ürünler ve fiyat listesi.
Teksüt Kahvaltı Peyniri 600 gram: 67,90 TL
Teksüt Kaşar Peyniri 400 gram: 47,90 TL
Teksüt Rende Mozarella Peyniri 200 gram: 24,95 TL
Teksüt Dilimli Tost Peyniri 200 gram: 24,90 TL
Kaanlar Krem Peynir 350 gram: 25,95 TL
Kaanlar Light Kaşar Peyniri 250 gram: 28,90 TL
Teksüt Çeçil Peyniri 200 gram: 29,95 TL
Teksüt Dil Peyniri 200 gram: 29,95 TL
Teksüt Yarım Yağlı Süt 1 litre: 12,90 TL
Kaanlar Trakya Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 600 gram: 59,90 TL
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06 Ağu 2022 - 14:34 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.