- 06 Ağu 2022 - 14:34

A101’den Bomba Perşembe İndirimi! Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin, Bebek Bezleri, Tuvalet Kâğıtlarında Dev İndirimler! 47,90 TL 44,50 TL, 129,90 TL! Görenler Koşa Koşa A101’e Gidiyor!

Vatandaşların en sevdiği zincir marketlerden biri olan A101, müşterileri için yine dev indirime gitti. Kaliteli ürünlere getirdiği inanılmaz indirimler ile vatandaşları sevindiren A101 yeni bir kampanyaya daha imza atıyor. İşte bedava fiyatındaki o ürünler…

Son zamanlarda yükselen enflasyon ve kur değerleri nedeni ile fiyatları yükselen birçok üründe büyük indirimlere gidiyor. Yaptığı indirimler ile hem çok satan hem de çok sevilen A101 her hafta yayınladığı kampanyalara bir yenisini daha ekledi. Kaşar peyniri, siyah zeytin, bebek bezi, tuvalet kâğıdı, toz deterjan, şampuan gibi birçok üründe indirime giden A101’in aktüelini görenler hızla A101 marketlerin yolunu tutmaya başlıyor. İşte A101’deki dev indirimli ürünler ve fiyat listesi.

Teksüt Kahvaltı Peyniri 600 gram: 67,90 TL

Teksüt Kaşar Peyniri 400 gram: 47,90 TL

Teksüt Rende Mozarella Peyniri 200 gram: 24,95 TL

Teksüt Dilimli Tost Peyniri 200 gram: 24,90 TL

Kaanlar Krem Peynir 350 gram: 25,95 TL

Kaanlar Light Kaşar Peyniri 250 gram: 28,90 TL

Teksüt Çeçil Peyniri 200 gram: 29,95 TL

Teksüt Dil Peyniri 200 gram: 29,95 TL

Teksüt Yarım Yağlı Süt 1 litre: 12,90 TL

Kaanlar Trakya Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 600 gram: 59,90 TL

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06 Ağu 2022 - 14:34 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Bim’de Dev Cuma İndirimi! RedMi Cep Telefonları 3,150 TL, 4,199 TL! Saklama Kapları 23,50 TL, 24,50 TL, 29,50 TL! İşte Bim’in İndirimlerle Dolu 12 Ağustos 2022 Cuma Aktüeli! mask
Bim’de Dev Cuma İndirimi! RedMi Cep Telefonları 3,150 TL, 4,199 TL! Saklama Kapları 23,50 TL, 24,50 TL, 29,50 TL! İşte Bim’in İndirimlerle Dolu 12 Ağustos 2022 Cuma Aktüeli!
ŞOK Market’ten Çiftte İndirim! Cep Telefonları, Kablosuz Kulaklıklar, Elektrikli El Aletleri’nde İnanılmaz İndirimler! Reyonlarda Ne Alırsan 9,90 TL! 6 Ağustos Aktüelinde Yok Yok! mask
ŞOK Market’ten Çiftte İndirim! Cep Telefonları, Kablosuz Kulaklıklar, Elektrikli El Aletleri’nde İnanılmaz İndirimler! Reyonlarda Ne Alırsan 9,90 TL! 6 Ağustos Aktüelinde Yok Yok!
Carrefoursa’dan Büyük İndirim Rüzgarı! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Kaşar Peyniri, Tuvalet Kağıtlarında İnanılmaz İndirimler! Hepsi 27,90 TL, 49,95 TL, 59,95 TL mask
Carrefoursa’dan Büyük İndirim Rüzgarı! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Kaşar Peyniri, Tuvalet Kağıtlarında İnanılmaz İndirimler! Hepsi 27,90 TL, 49,95 TL, 59,95 TL
BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor!
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Bomba İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Bomba İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Tarım Kredi Market'te Yumurta Fiyatlarını Gören Koli Koli Alıyor! A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! En ucuz 30'lu Yumurta, 15'li Yumurta, 10'lu Yumurta Burada Satılıyor! mask
Tarım Kredi Market'te Yumurta Fiyatlarını Gören Koli Koli Alıyor! A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! En ucuz 30'lu Yumurta, 15'li Yumurta, 10'lu Yumurta Burada Satılıyor!
Ayçiçek Yağı, Kırmızı Et, Çay, Şeker, Pirinç, Yumurta ve Mercimek Fiyatlarında İndirim! Kapıda Kuyruk oluşacak! Tarım Kredi Marketten Dolabınızı Doldurun! İşte 4 Ağustos 2022 Aktüel Fiyat Listesi... mask
Ayçiçek Yağı, Kırmızı Et, Çay, Şeker, Pirinç, Yumurta ve Mercimek Fiyatlarında İndirim! Kapıda Kuyruk oluşacak! Tarım Kredi Marketten Dolabınızı Doldurun! İşte 4 Ağustos 2022 Aktüel Fiyat Listesi...
A101 Market Ayçiçek Yağı Fiyatında Restini Çekti! Yudum Ayçiçek Yağı, Sırma Ayçiçek Yağı Vera Ayçiçek Yağı, Abalı Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 34,50 TL, 57,95 TL, 79,50 TL, 151,50 TL’ye Geriledi! İkinci Alımda Ekstra İndirim… mask
A101 Market Ayçiçek Yağı Fiyatında Restini Çekti! Yudum Ayçiçek Yağı, Sırma Ayçiçek Yağı Vera Ayçiçek Yağı, Abalı Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 34,50 TL, 57,95 TL, 79,50 TL, 151,50 TL’ye Geriledi! İkinci Alımda Ekstra İndirim…
BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! mask
BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi!
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
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