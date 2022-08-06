Survivor Aycan Yanaç’tan Transparan Şovlu Bikini Pozu! Batuhan Karacakaya’yla Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu… Fiziğiyle Ortalığı Salladı!
TV8 ekranlarının güçlü yapımlarından biri olan Survivor Türkiye yarışması, ekranlarda olmadığı zamanlarda bile konuşulur hale gelmeyi başardı. Özellikle popüler hale getirdiği isimler ile sık sık konuşulan Survivor Türkiye yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri de futbolcu Aycan Yanaç olmuştu. Aşk hayatı ile de sıkça gündeme gelen Aycan Yanaç ile ilgili detaylar haberimizde...
TV8 ekranlarının güçlü yapımlarından biri olan Survivor Türkiye yarışması, ekranlarda olmadığı zamanlarda bile konuşulur hale gelmeyi başardı. Özellikle popüler hale getirdiği isimler ile sık sık konuşulan Survivor Türkiye yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri de futbolcu Aycan Yanaç olmuştu. Aşk hayatı ile de sıkça gündeme gelen Aycan Yanaç, geçtiğimiz gün olay yaratacak bir paylaşım yaptı? Peki, Survivor Aycan Yanaç ne paylaştı? Survivor Aycan Yanaç nasıl bir paylaşım yaptı? Aycan Yanaç’ın paylaşımına sosyal medya kullanıcıları ne gibi yorumlarda bulundu? İşte, detaylar…
06 Ağu 2022 - 14:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.