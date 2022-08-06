Survivor Aycan Yanaç’tan Transparan Şovlu Bikini Pozu! Batuhan Karacakaya’yla Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu… Fiziğiyle Ortalığı Salladı!

TV8 ekranlarının güçlü yapımlarından biri olan Survivor Türkiye yarışması, ekranlarda olmadığı zamanlarda bile konuşulur hale gelmeyi başardı. Özellikle popüler hale getirdiği isimler ile sık sık konuşulan Survivor Türkiye yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri de futbolcu Aycan Yanaç olmuştu. Aşk hayatı ile de sıkça gündeme gelen Aycan Yanaç, geçtiğimiz gün olay yaratacak bir paylaşım yaptı? Peki, Survivor Aycan Yanaç ne paylaştı? Survivor Aycan Yanaç nasıl bir paylaşım yaptı? Aycan Yanaç’ın paylaşımına sosyal medya kullanıcıları ne gibi yorumlarda bulundu? İşte, detaylar…