- 06 Ağu 2022 - 14:26 G: 06 Ağu 2022 - 14:44

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çiftinin Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu! Her Şey Belgeli Bir Şekilde Tamam; Karan’ın Kardeşi… Mutluluktan Ağlattı!

Kısa bir süre önce 3,5 aylık hamile olduğu ortaya çıkan Fahriye Evcen, hayranalrını mutluluktan gözyaşlarına boğmuştu. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin bebeklerinin cinsiyeti sonunda belli oldu! Her şeyi belgelenip “Tamam” onayı alan cinsiyet, Karan’ın kardeşinin kız mı, erkek mi olacağını gösterdi! İşte hayranlarını mutluluktan ağlatan o sonuç…

TRT1 ekranların yer alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, dizinin ilk sezonunun bitmesiyle birlikte diziden apar topar ayrılmıştı. Oğlu Karan’la ilgilenemediği için ekranlara veda ettiği iddia edilen Fahriye Evcen’in hamile olduğu öğrenilince herkes şok içerisinde kalmıştı. Şimdiyse Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebeklerinin cinsiyeti ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Ağu 2022 - 14:26 Ankara- Yaşam

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