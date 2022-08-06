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06 Ağu 2022 - 14:26

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çiftinin Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu! Her Şey Belgeli Bir Şekilde Tamam; Karan’ın Kardeşi… Mutluluktan Ağlattı!

Kısa bir süre önce 3,5 aylık hamile olduğu ortaya çıkan Fahriye Evcen, hayranalrını mutluluktan gözyaşlarına boğmuştu. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin bebeklerinin cinsiyeti sonunda belli oldu! Her şeyi belgelenip “Tamam” onayı alan cinsiyet, Karan’ın kardeşinin kız mı, erkek mi olacağını gösterdi! İşte hayranlarını mutluluktan ağlatan o sonuç…