- 06 Ağu 2022 - 14:39 G: 06 Ağu 2022 - 14:46

Mahkum Dizisinin Barış’ı İsmail Hacıoğlu’nun Eski Eşinden Ateş Yükselten Pozlar! Bikinisini Giyerek Kameranın Karşısına Geçti! “Alev Aldı Buralar!”

Son sezonda FOX TV ekranlarından yayınlanan ve kısa süre içerisinde adeta reyting canavara dönüşen Mahkum dizisinin Barış ve Savaş Yesari karakteri ile bu sezona damgasını vuran İsmail Hacıoğlu’nun eski eşi Duygu Kumarki’den herkesi şaşırtacak fotoğraflar geldi. Son derece cüretkar pozlar veren Duygu Kumarki’nin paylaşımları, sosyal medya fenomenlerini aratmazken; özellikle son fotoğrafında verdiği poz ağızları resmen açık bıraktı! İşte yürekleri hoplatacak o paylaşımın detayları...

Son sezonda FOX TV ekranlarından yayınlanan ve kısa süre içerisinde adeta reyting canavara dönüşen Mahkum dizisinin Barış ve Savaş Yesari karakteri ile bu sezona damgasını vuran İsmail Hacıoğlu’nun eski eşi Duygu Kumarki’den herkesi şaşırtacak fotoğraflar geldi. Son derece cüretkar pozlar veren Duygu Kumarki’nin paylaşımları, sosyal medya fenomenlerini aratmazken; özellikle son fotoğrafında verdiği poz ağızları resmen açık bıraktı! Peki, İsmail Hacıoğlu’nun eski eşi Duygu Kumarki ne paylaştı? Duygu Kumarki nasıl bir paylaşım yaptı? Duygu Kumarki’nin paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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06 Ağu 2022 - 14:39 - Magazin

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Mahkum Dizisinin Barış’ı İsmail Hacıoğlu’nun Eski Eşinden Ateş Yükselten Pozlar! Bikinisini Giyerek Kameranın Karşısına Geçti! “Alev Aldı Buralar!” mask
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