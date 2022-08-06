Sihirli Annem’in Tuğçe’sinden Skandal Açıklama! 13 Günde 6 Kilo Verince… “Eski Kocan Şimdi Düşünsün!” Neler Oluyor?

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteri ile hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, boşandıktan sonra bambaşka birine dönüştü. Son dönemlerde hızla zayıflayan Damla Ersubaşı’nın yaptırdığı estetikler de dikkatlerden kaçmadı. Saç renginde de değişikliğe giden Damla Ersubaşı’nın yeni haliyse görenleri bir hayli şaşırttı! Peki, Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı nasıl bir değişim geçirdi? Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı şimdi ne yapıyor, son hali nasıl? Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı, kaç kilo verdi? İşte, detaylar…

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