Sihirli Annem’in Tuğçe’sinden Skandal Açıklama! 13 Günde 6 Kilo Verince… “Eski Kocan Şimdi Düşünsün!” Neler Oluyor?
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteri ile hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, boşandıktan sonra bambaşka birine dönüştü. Son dönemlerde hızla zayıflayan Damla Ersubaşı’nın yaptırdığı estetikler de dikkatlerden kaçmadı. Saç renginde de değişikliğe giden Damla Ersubaşı’nın yeni haliyse görenleri bir hayli şaşırttı! işte detaylar...
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteri ile hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, boşandıktan sonra bambaşka birine dönüştü. Son dönemlerde hızla zayıflayan Damla Ersubaşı’nın yaptırdığı estetikler de dikkatlerden kaçmadı. Saç renginde de değişikliğe giden Damla Ersubaşı’nın yeni haliyse görenleri bir hayli şaşırttı! Peki, Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı nasıl bir değişim geçirdi? Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı şimdi ne yapıyor, son hali nasıl? Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı, kaç kilo verdi? İşte, detaylar…
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06 Ağu 2022 - 14:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.