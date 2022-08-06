Defne Samyeli 50 Yıl Sonra İlk Kez Kendisini İfşa Etti! Milyonlarca Genç Kadın İçin Öyle Bir Şey Dedi Ki… Sosyal Medya Sallanıyor…

Son dönemlerde giydiği iddialı sahne kıyafetleriyle gündemlerden düşmeyen Defne Samyeli, geçtiğimiz gün görüntülendiği Etiler’de yeni projelerinin müjdesini verdi. Genç kalmanın sırlarına ilişkin bir kitap projesinin de yolda olduğunu açıklayan Defne Samyeli, gençlik sırrını ise, ilk kez açıkladı! Peki, Defne Samyeli’nin yeni projeleri neler? Defne Samyeli’nin gençlik sırrı ne? İşte, detaylar…

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