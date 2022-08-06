Defne Samyeli 50 Yıl Sonra İlk Kez Kendisini İfşa Etti! Milyonlarca Genç Kadın İçin Öyle Bir Şey Dedi Ki… Sosyal Medya Sallanıyor…
Son dönemlerde giydiği iddialı sahne kıyafetleriyle gündemlerden düşmeyen Defne Samyeli, geçtiğimiz gün görüntülendiği Etiler’de yeni projelerinin müjdesini verdi. Genç kalmanın sırlarına ilişkin bir kitap projesinin de yolda olduğunu açıklayan Defne Samyeli ile ilgili son detaylar haberimizde...
Son dönemlerde giydiği iddialı sahne kıyafetleriyle gündemlerden düşmeyen Defne Samyeli, geçtiğimiz gün görüntülendiği Etiler’de yeni projelerinin müjdesini verdi. Genç kalmanın sırlarına ilişkin bir kitap projesinin de yolda olduğunu açıklayan Defne Samyeli, gençlik sırrını ise, ilk kez açıkladı! Peki, Defne Samyeli’nin yeni projeleri neler? Defne Samyeli’nin gençlik sırrı ne? İşte, detaylar…
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06 Ağu 2022 - 15:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.