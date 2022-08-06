Survivor Ayşe Yüksel Süper Minisiyle Öyle Bir Kalça Dekoltesi Verdi Ki… Leopar Deseniyle Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! “Masterchef Sergen Görmesin Bak!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel, süper mini bir etek giyerek öyle bir kalça dekoltesi verdi ki, görenlerin yürekleri yerinden çıktı. Leopar desenli bir etek giyerek tüm çekiciliğini konuşturan Ayşe Yüksel’e “Masterchef Sergen görmesin bak” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına katılmayı planlamamasına rağmen Acun Ilıcalı’nın teklifine karşı direnmeyen Ayşe Yüksel, yarışma başladıktan 1,5 ay sonra adada kendisini bulmuştu. Ordu’da tatil yapmak için gittiği sırada gelen teklifi kabul eden Ayşe Yüksel, yarışmadan 4. olarak ayrılmıştı. Yarışma bittikten sonra normal hayatına dönen Ayşe Yüksel, mini bir etek giyerek akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.