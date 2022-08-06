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06 Ağu 2022 - 14:57

Survivor Ayşe Yüksel Süper Minisiyle Öyle Bir Kalça Dekoltesi Verdi Ki… Leopar Deseniyle Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! “Masterchef Sergen Görmesin Bak!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel, süper mini bir etek giyerek öyle bir kalça dekoltesi verdi ki, görenlerin yürekleri yerinden çıktı. Leopar desenli bir etek giyerek tüm çekiciliğini konuşturan Ayşe Yüksel’e “Masterchef Sergen görmesin bak” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…