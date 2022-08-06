Acemi Cadı’nın Tuğçe’si Bildiğiniz Gibi Değil! Görenler Tanıyamadı; Defalarca Kez Baktı! Artık Bambaşka Bir Hayat Yaşıyor…
Ekranların iddialı yapımlarından biri olan Acemi Cadı dizisini Tuğçe’si Billur Yazgan, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde kendisine ekranlardan uzak ve ailesiyle bir yaşantı kurmuş olan Billur Yazgan’ın son hali görenleri bir hayli şaşırttı. İşte Billur Yazgan ile ilgili son detaylar...
Ekranların iddialı yapımlarından biri olan Acemi Cadı dizisini Tuğçe’si Billur Yazgan, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde kendisine ekranlardan uzak ve ailesiyle bir yaşantı kurmuş olan Billur Yazgan’ın son hali görenleri bir hayli şaşırttı. Öte yandan Billur Yazgan’ın paylaşımına gelen yorumlar ise, görenleri gülümsetti! Peki, Acemi Cadı’nın Tuğçe’si Billur Yazgan, şimdi ne yapıyor? Acemi Cadı’nın Tuğçe’si Billur Yazgan, son hali nasıl? İşte, detaylar…
06 Ağu 2022 - 15:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.