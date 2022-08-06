Acemi Cadı’nın Tuğçe’si Bildiğiniz Gibi Değil! Görenler Tanıyamadı; Defalarca Kez Baktı! Artık Bambaşka Bir Hayat Yaşıyor…

Ekranların iddialı yapımlarından biri olan Acemi Cadı dizisini Tuğçe’si Billur Yazgan, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde kendisine ekranlardan uzak ve ailesiyle bir yaşantı kurmuş olan Billur Yazgan’ın son hali görenleri bir hayli şaşırttı. Öte yandan Billur Yazgan’ın paylaşımına gelen yorumlar ise, görenleri gülümsetti! Peki, Acemi Cadı’nın Tuğçe’si Billur Yazgan, şimdi ne yapıyor? Acemi Cadı’nın Tuğçe’si Billur Yazgan, son hali nasıl? İşte, detaylar…