- 06 Ağu 2022 - 21:21

İphone Telefonlarda Dev İndirim! Stoklar Tükeniyor! İphone 13 Pro Max, Pro, 13, İphone 12 Pro Max, Pro, 12 Fiyatları Düştü! İşte 2022 Güncel İphone Fiyatları!

Ülkemizde ve Dünyada en popüler teknoloji markaları arasında zirvede yer alan markalardan biri olan Apple, en çok tutulan ürünlerinden olan İphone cep telefonlarında indirime gitti. İşte güncel İphone telefon modelleri ve fiyat listesi.

Elektronik teknoloji pazarı ülkemizde büyük bir pazara sahip. Apple markası da bu pazarın en büyük hâkimlerinden. İşletim sistemi ve kaliteli özgün özellikleri ile de ülkemizdeki birçok kullanıcının tercihi olan Apple, İphone telefonları, iPad tabletleri, Mac bilgisayarları, Apple Watch saatleri ve Airpodları ile kullanıcılarına birçok tamamlayıcı seçenek sunmakla birlikte geniş bir Apple ekosistemi kurma imkânı da sunuyor. Türkiye’deki pazarın öneminin farkında olan Apple kullanıcılar tarafından hem çok sevilip hem de çokça tercihe edilse de artan kurlar nedeni ile oldukça yüksek fiyatlara gelmekte. Ancak bu pahalılığa karşı Apple Türkiye’de İphone modellerinin fiyatlarını güncelledi ve satışa sundu. İşte 2022 güncel İphone modelleri ve fiyat listesi.

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06 Ağu 2022 - 21:21 - Gündem

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