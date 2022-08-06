Masterchef Yarışmasından Diskalifiye Edilen Gülistan Yine Geliyor! “Sosyal Medya Kullanmıyorum, Arkadaşım Yok” Demişti; Yalanları Ortaya Çıkınca… Mehmet Şef Ayarı Verdi!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten diskalifiye edilen Gülistan’ın yeniden kadroya gireceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. 2022 sezonuna “Sosyal medya kullanmıyorum, arkadaşım yok” sözleriyle damgasını vuran Gülistan Şalk için çıkan kararın Mehmet Şef tarafından onaylandığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına katılan Gülistan Şalk, yaptığı yemekten çok hal ve hareketleriyle gündem olmuştu. Masterchef yarışmasının ilk turunda arkadaşının kendisine yaptıklarından yakınan Şalk’ın arkadaşı ise “Gülistan Şalk İfşa” adında bir sosyal medya hesabı açarak yalan söylediğini iddia etmiş ve resmen “Yalanlarını ortaya dökmüştü!” Peki, Masterchef Gülistan nasıl yarışmaya yeniden katılacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.