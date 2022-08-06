Masterchef Yarışmasından Diskalifiye Edilen Gülistan Yine Geliyor! “Sosyal Medya Kullanmıyorum, Arkadaşım Yok” Demişti; Yalanları Ortaya Çıkınca… Mehmet Şef Ayarı Verdi!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına katılan Gülistan Şalk, yaptığı yemekten çok hal ve hareketleriyle gündem olmuştu. Masterchef yarışmasının ilk turunda arkadaşının kendisine yaptıklarından yakınan Şalk’ın arkadaşı ise “Gülistan Şalk İfşa” adında bir sosyal medya hesabı açarak yalan söylediğini iddia etmiş ve resmen “Yalanlarını ortaya dökmüştü!” Peki, Masterchef Gülistan nasıl yarışmaya yeniden katılacak?

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