Demet Özdemir’den Tüyler Ürperten Evlilik Teklifi İtirafı! Oğuzhan Koç Utançtan Kıpkırmızı Kesilecek; Meğer 14 Şubat Sevgililer Günü’nde… “Yok Artık Sende Oğuzhan!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, yakın zamanda yakışıklı şarkıcı Oğuzhan Koç’la dünya evine girecek! 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi eden Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’in yapmış olduğu evlilik teklifi itirafından sonra kıpkırmızı kesileceğine dair yorumlar yapıldı! Biricik aşkı için yaptıkları aylar sonra ortaya çıkan Oğuzhan Koç, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Evlenme teklifi öncesinde ikili Paris tatiline çıkmış ve dönüşte ayrılma kararı almışlardı. Aşk Taktikleri isimli projede sıcak sahnelere yer veren Demet Özdemir’in o hallerine Oğuzhan Koç’un kıskançlık krizi geçirdiği gündeme gelmişti. Çok geçmeden ikili yeniden birbirlerine olan aşkını haykırmıştı. Oğuzhan Koç, 14 Şubat’ı en iyi şekilde değerlendirmek adına bomba bir hamlede bulunmuş ve Demet Özdemir’e evlilik teklifi etmek için hazırlıklara başlamıştı. Peki, Demet Özdemir evlilik teklifi hakkında neler düşünüyorsunuz?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.