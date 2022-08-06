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06 Ağu 2022 - 16:25

Demet Özdemir’den Tüyler Ürperten Evlilik Teklifi İtirafı! Oğuzhan Koç Utançtan Kıpkırmızı Kesilecek; Meğer 14 Şubat Sevgililer Günü’nde… “Yok Artık Sende Oğuzhan!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, yakın zamanda yakışıklı şarkıcı Oğuzhan Koç’la dünya evine girecek! 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi eden Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’in yapmış olduğu evlilik teklifi itirafından sonra kıpkırmızı kesileceğine dair yorumlar yapıldı! Biricik aşkı için yaptıkları aylar sonra ortaya çıkan Oğuzhan Koç, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…