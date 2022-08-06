- 06 Ağu 2022 - 16:56 G: 06 Ağu 2022 - 17:09

Hande Erçel’in Minisi Yine Yangınları Çağırdı! “Kaan Yıldırım’dan Sonra Güzelleşti Bu Kadın!” Kerem Bürsin’le Barıştıkları Ortaya Çıkmıştı… Güzelliğiyle Akılları Başlardan Aldı!

En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Hande Erçel, neredeyse 1 yıldır ekranlardaki projelerde yer almıyor. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşımla akılları başlardan alan Hande Erçel, minisiyle yine yangınları çağırdı. Kaan Yıldırım’la bir aşk yaşayan ama ayrılma kararı alan Erçel’e sevenleri “Kaan Yıldırım’dan sonra güzelleşti” yorumlarını yaptılar! Kerem Bürsin’le yeniden barıştıkları ortaya çıkan Hande Erçel’in Instagram paylaşımı ortalığı kasıp kavurdu!

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı rol arkadaşı Kerem Bürsin’le uzun bir aşk yaşayan Hande Erçel, ayrılma kararı aldıktan 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la anılmaya başlamıştı. Hem Kaan Yıldırım hem de Hande Erçel aşk yaşadıklarını itiraf ettikten kısa bir süre sonra aldatma iddialarıyla gündeme gelmiş ve yollarını ayırmıştı. Güzel oyuncu, Kaan Yıldırım’dan sonra hayatına kimseyi almamıştı. Sadece işine odaklı olan Hande Erçel’in yapmış olduğu paylaşım akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Ağu 2022 - 16:56 Ankara- Yaşam

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