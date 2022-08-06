Baba Dizisinin Büşra’sından Kalpleri Yerinden Çıkaran Şezlong Pozları! Bacaklarına Kadar Açılan Transparan Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı! “Hava 35 Derece, Sen 70 Derece!”

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş gibi iki ünlü ismin bulunduğu Baba dizisi, geçtiğimiz aylarda ekranlara kısa bir ara vermişti. İlk bölümüyle seyircileri etkilemeyi başaran Baba dizisinin hem hikayesi hem de kendisine çeken konusu reytinglerin yükselmesine neden olmuştu. Bir de dizide uzun zamandır ekranlarda olmayan Haluk Bilginer olunca seyirci, olumlu yorumlarla dönüş yapmıştı. Dizide Büşra karakterine hayat veren Özge Yağız’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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