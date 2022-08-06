Baba Dizisinin Büşra’sından Kalpleri Yerinden Çıkaran Şezlong Pozları! Bacaklarına Kadar Açılan Transparan Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı! “Hava 35 Derece, Sen 70 Derece!”
SHOW TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Baba dizisinde Büşra karakterine hayat veren Özge Yağız, tüm dikkatleri üzerine çekecek bir paylaşımda bulundu! Kalpleri yerinden çıkaran başarılı oyuncu, şezlong pozlarıyla bir bakanı bir daha baktırdı. Bacaklarına kadar açılan transparan bir kıyafet giyen Özge Yağız, transparan kıyafetiyle resmen alev alev yaktı!
Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş gibi iki ünlü ismin bulunduğu Baba dizisi, geçtiğimiz aylarda ekranlara kısa bir ara vermişti. İlk bölümüyle seyircileri etkilemeyi başaran Baba dizisinin hem hikayesi hem de kendisine çeken konusu reytinglerin yükselmesine neden olmuştu. Bir de dizide uzun zamandır ekranlarda olmayan Haluk Bilginer olunca seyirci, olumlu yorumlarla dönüş yapmıştı. Dizide Büşra karakterine hayat veren Özge Yağız’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.