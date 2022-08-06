Masterchef Yarışmasındaki Sağlıkçının Maaşı Akılları Yerinden Çıkarıyor! Sosyal Medyada Patlak Verdi; “Yara Bandı Yapıştırıp Para Kazanmak!” Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasında yarışmacılardan altı ezmeli kebap istenmiş, yarışmacılar ise kıyasıya mücadele etmişti. İkinci tura çıkan altı isimden sadece Atike ve Şeyma finale kalmış, 5. olarak ana kadroya giren isimse Şeyma olmuştu. Masterchef yarışmacılarının sağlıyla ilgilenen sağlıkçıların kazançları sosyal medyada merak edilen detaylar…

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