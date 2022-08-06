- 06 Ağu 2022 - 18:13 G: 06 Ağu 2022 - 18:24

Masterchef Yarışmasındaki Sağlıkçının Maaşı Akılları Yerinden Çıkarıyor! Sosyal Medyada Patlak Verdi; “Yara Bandı Yapıştırıp Para Kazanmak!” Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te sağlıkçıların kazançları herkesi şok içerisinde bıraktı. Aldıkları maaş sosyal medyada patlak verince; “Yara bandı yapıştırıp para kazanmak” yorumları yapıldı. Gündem olan bu durum; kısa sürede yankı uyandırdı! Peki, Masterchef yarışmacıları ve şefleriyle ilgilenen sağlıkçılar ne kadar kazanç elde ediyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasında yarışmacılardan altı ezmeli kebap istenmiş, yarışmacılar ise kıyasıya mücadele etmişti. İkinci tura çıkan altı isimden sadece Atike ve Şeyma finale kalmış, 5. olarak ana kadroya giren isimse Şeyma olmuştu. Masterchef yarışmacılarının sağlıyla ilgilenen sağlıkçıların kazançları sosyal medyada merak edilen detaylar…

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06 Ağu 2022 - 18:13 Ankara- Yaşam

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Masterchef Yarışmasındaki Sağlıkçının Maaşı Akılları Yerinden Çıkarıyor! Sosyal Medyada Patlak Verdi; “Yara Bandı Yapıştırıp Para Kazanmak!” Neler Oluyor? mask
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