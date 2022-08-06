- 06 Ağu 2022 - 19:11 G: 06 Ağu 2022 - 20:01

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Frikik Vermemek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Zaten Her Şeyin Ortada!” Tepkiler Arka Arkaya! İki Parça Kıyafetle Poz Verince…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarında biri olan Survivor’un 2021 sezonunda yarışmış olan Aleyna Kalaycıoğlu frikik vermemek için yaptığıyla olay üzerine olay yarattı. Hayranlarından “Zaten her şeyin ortada” yorumlarını alan Aleyna Kalaycıoğlu, iki parça kıyafetle poz verince olay üzerine olay yarattı! İşte Survivor yarışmasının 4. olan Aleyna Kalaycıoğlu’nun frikiğe ramak kalan pozları…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 döneminde sevenlerinin desteğiyle 4. olan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra bambaşka birisine dönüşmüştü. Burun estetiği ve çene dolgusu yaptırdığı bilinen Aleyna Kalaycıoğlu, güzelliğine güzellik katmıştı. Peki, güzel isim Aleyna Kalaycıoğlu nasıl bir paylaşımda bulundu?

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06 Ağu 2022 - 19:11 Ankara- Yaşam

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