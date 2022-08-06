Defne Samyeli Derin Göğüs Dekolteli Mayosuyla Yine Fizik Dersi Verdi! Leopar Desenleriyle Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! “20’lik Genç Kızlara Taş Çıkarırsın!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli paylaşımlarıyla akılları başlardan aldı götürdü. Adeta fizik dersi veren Defne Samyeli’nin bu halleri sevenlerinden tam not aldı. Leopar desenli bir mayo giyen Defne Samyeli’ne sevenleri ise “20’lik genç kızlara taş çıkartırsın be” yorumlarında bulundular! İşte Defne Samyeli’nden gelen nefes kesen pozlar…
Ekranlardaki bağlantısını tamamen kesen Defne Samyeli, sadece şarkı üzerine yoğunlaşmaya başlayan Defne Samyeli, bunu her seferinde dile getirmişti. Dizilerde sadece başrol olacağı taktirde var olacağını açıklayan Defne Samyeli, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.