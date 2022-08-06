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06 Ağu 2022 - 20:25

Defne Samyeli Derin Göğüs Dekolteli Mayosuyla Yine Fizik Dersi Verdi! Leopar Desenleriyle Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! “20’lik Genç Kızlara Taş Çıkarırsın!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli paylaşımlarıyla akılları başlardan aldı götürdü. Adeta fizik dersi veren Defne Samyeli’nin bu halleri sevenlerinden tam not aldı. Leopar desenli bir mayo giyen Defne Samyeli’ne sevenleri ise “20’lik genç kızlara taş çıkartırsın be” yorumlarında bulundular! İşte Defne Samyeli’nden gelen nefes kesen pozlar…