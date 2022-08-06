- 06 Ağu 2022 - 20:58 G: 06 Ağu 2022 - 21:15

Masterchef Başladı; Aşk Bombası Patladı! O İki İsim İlk Kez Aşklarını Haykırdılar… Şefler “Birbirlerini Seviyorlarsa Diyecek Bir Şey Yok!” Dedi… Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük aşk bombası patladı! Daha yarışmanın yeni başlamasına rağmen o iki ismin aşklarını haykırması, ortalığın karışmasına neden oldu! Şeflerin bile bu aşk sonrasında “Seviyorlarsa diyecek bir şey yok” dediğine dair yorumlar yapılmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasında yarışmacılar şeflere kendilerini kanıtlamak adına hırsla çalışıyorlardı. Masterchef yarışmasının ilk 18’ine girebilmek adına canla başla savaşan Masterchef yarışmacılarından bomba bir aşk çıktı! Yarışma başlar başlamaz patlayan bu aşk iddiaları gündemin rengini değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Ağu 2022 - 20:58 Ankara- Yaşam

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