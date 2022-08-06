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06 Ağu 2022 - 21:23

Petek Dinçöz 3. Kez Nikah Masasın Oturuyor! 8 Yıllık Eşinden Boşanma Kararı Aldıktan Sonra Öyle Bir İsimle Evlenmeye Karar Verdi Ki… 4 Ay Farkla!

Özel hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Petek Dinçöz’ün üçüncü kez nikah masasına oturacağına dair iddialar gündeme geldi. 8 yıllık eşinden boşama kararı alan Petek Dinçöz’ün yeni eşi ağızları açık bıraktı! 4 ay farkla, farklı bir isimle evlenecek olan Petek Dinçöz, ortalığı salladı!