06 Ağu 2022 - 21:23 Güncelleme: 06 Ağu 2022 - 22:01
Petek Dinçöz 3. Kez Nikah Masasın Oturuyor! 8 Yıllık Eşinden Boşanma Kararı Aldıktan Sonra Öyle Bir İsimle Evlenmeye Karar Verdi Ki… 4 Ay Farkla!
Özel hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Petek Dinçöz’ün üçüncü kez nikah masasına oturacağına dair iddialar gündeme geldi. 8 yıllık eşinden boşama kararı alan Petek Dinçöz’ün yeni eşi ağızları açık bıraktı! 4 ay farkla, farklı bir isimle evlenecek olan Petek Dinçöz, ortalığı salladı!
Geçtiğimiz Nisan ayında 8 yıldır evli olduğu Serkan Kodaloğlu’yla yollarını ayıran Petek Dinçöz, Miami’de soluğu almıştı. Gündemi sallayan Petek Dinçöz’ün Reza Zarrab’la aşk iddiaları ortaya çıkmıştı ki, yeniden evlenme kararı alması sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.