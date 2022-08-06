- 06 Ağu 2022 - 21:23 G: 06 Ağu 2022 - 22:01

Petek Dinçöz 3. Kez Nikah Masasın Oturuyor! 8 Yıllık Eşinden Boşanma Kararı Aldıktan Sonra Öyle Bir İsimle Evlenmeye Karar Verdi Ki… 4 Ay Farkla!

Özel hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Petek Dinçöz’ün üçüncü kez nikah masasına oturacağına dair iddialar gündeme geldi. 8 yıllık eşinden boşama kararı alan Petek Dinçöz’ün yeni eşi ağızları açık bıraktı! 4 ay farkla, farklı bir isimle evlenecek olan Petek Dinçöz, ortalığı salladı!

Geçtiğimiz Nisan ayında 8 yıldır evli olduğu Serkan Kodaloğlu’yla yollarını ayıran Petek Dinçöz, Miami’de soluğu almıştı. Gündemi sallayan Petek Dinçöz’ün Reza Zarrab’la aşk iddiaları ortaya çıkmıştı ki, yeniden evlenme kararı alması sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

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06 Ağu 2022 - 21:23 Ankara- Yaşam

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