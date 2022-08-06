Hande Erçel’in Şıklığının Bedeli Dudak Uçuklatıyor! “Nasıl Bir Vicdan Bu Kadar Para Harcayabilir!” Ayakkabısı ve Çantasının Toplam Fiyatı… “Yazık Günah!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in şıklığının bedeli resmen dudakların uçuklamasına neden oldu! Hayranlarından “Yazık günah”, “Nasıl bir vicdan bu kadar para harcar” yorumlarını alan Hande Erçel’in sadece ayakkabısı ve çantasının toplam fiyatı ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle dikkatleri üzerine Hande Erçel, sosyal medya üzerinden milyonlarca kitleye hakim olmuştu. Dizide tanıştığı Kerem Bürsin’le uzun bir ilişki yaşayan Hande Erçel, Bürsin’le yollarını ayırdıktan 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la anılmıştı ama aldatma iddialarının boy göstermesinin ardından ayrılma kararı almıştı. Peki, güzel oyuncu Hande Erçel sadece ayakkabı ve çantasına ne kadar ödeme yaptı?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.