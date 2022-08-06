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06 Ağu 2022 - 21:55

Hande Erçel’in Şıklığının Bedeli Dudak Uçuklatıyor! “Nasıl Bir Vicdan Bu Kadar Para Harcayabilir!” Ayakkabısı ve Çantasının Toplam Fiyatı… “Yazık Günah!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in şıklığının bedeli resmen dudakların uçuklamasına neden oldu! Hayranlarından “Yazık günah”, “Nasıl bir vicdan bu kadar para harcar” yorumlarını alan Hande Erçel’in sadece ayakkabısı ve çantasının toplam fiyatı ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…