- 07 Ağu 2022 - 09:17 G: 07 Ağu 2022 - 09:24

Altın Fiyatları Çakılıp Kaldı; Dipleri Görmeye Başladı! Çeyrek ve Gram Altın Alacaklara Uyarılar Arka Arkaya Geliyor! Görenler Şok İçerisinde Kaldı…

Altın fiyatları resmen çakılıp kaldı! Dipleri görmeye başlayan altın, alıcısının kafasında soru işaretleri bıraktı. Gündemi sallayıp geçen altın, geçtiğimiz günlerde verilen FED faiz kararından sonra yükselişe geçmişti. Bir anda artışa geçen altın; çeyrek ve gram altın alıcılarına uyarılara neden oldu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Oldukça hareketli bir hafta geçiren altın, Pazartesi gününe yükselerek mi başlayacak, düşerek mi henüz bilinmiyor ama uzmanlar tarafından gerekli yorumlar yapılıyor. Jeopolitik risk priminin önemi hakkında çok önemli açıklamalarda yapılan ve altını çizen uzmanlar, altın fiyatlarının en az %13 oranında yükseleceğini açıklamıştı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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07 Ağu 2022 - 09:17 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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