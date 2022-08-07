Altın Fiyatları Çakılıp Kaldı; Dipleri Görmeye Başladı! Çeyrek ve Gram Altın Alacaklara Uyarılar Arka Arkaya Geliyor! Görenler Şok İçerisinde Kaldı…

Oldukça hareketli bir hafta geçiren altın, Pazartesi gününe yükselerek mi başlayacak, düşerek mi henüz bilinmiyor ama uzmanlar tarafından gerekli yorumlar yapılıyor. Jeopolitik risk priminin önemi hakkında çok önemli açıklamalarda yapılan ve altını çizen uzmanlar, altın fiyatlarının en az %13 oranında yükseleceğini açıklamıştı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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