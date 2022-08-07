- 07 Ağu 2022 - 09:38 G: 07 Ağu 2022 - 09:53

Survivor Nisa’nın Sarı Bikinisi Tansiyonları Yükseltti! “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Öyle Bir Fiziği Var Ki, Görenler Cayır Cayır Yanıyor! “Vay Fıstık!”

Survivor All Star yarışmasının ilk kadın şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı, tatilinden yapmış olduğu paylaşımlarla akılları başlardan aldı! Sarı bir bikini giyerek tansiyonları yükselten Nisa Bölükbaşı’na hayranları ise “Biz seni böyle bilmezdik” yorumları yapıldı! Fiziğiyle görenleri adeta cayır cayır yakan Nisa Bölükbaşı, çekici yanını ilk kez konuşturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 sezonunda ilk kez boy gösteren Nisa Bölükbaşı, yarışmadan sonra Barış Murat Yağcı’yla sevgili olmuştu. 1 yıl kadar aşk yaşayan ikili, olaylı bir biçimde ayrılmışlardı. Nisa Bölükbaşı ise gönlünü Ogeday Girişken’e kaptırmıştı. Hem eski sevgilisiyle hem de yeni sevgilisiyle Survivor All Star yarışmasında boy gösteren Nisa Bölükbaşı, şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Yarışmadan sonra tatilde soluğu alan Nisa Bölükbaşı, öyle bir paylaşımda bulundu ki, görenler cayır cayır yandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Ağu 2022 - 09:38 Ankara- Yaşam

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