Survivor Nisa’nın Sarı Bikinisi Tansiyonları Yükseltti! “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Öyle Bir Fiziği Var Ki, Görenler Cayır Cayır Yanıyor! “Vay Fıstık!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 sezonunda ilk kez boy gösteren Nisa Bölükbaşı, yarışmadan sonra Barış Murat Yağcı’yla sevgili olmuştu. 1 yıl kadar aşk yaşayan ikili, olaylı bir biçimde ayrılmışlardı. Nisa Bölükbaşı ise gönlünü Ogeday Girişken’e kaptırmıştı. Hem eski sevgilisiyle hem de yeni sevgilisiyle Survivor All Star yarışmasında boy gösteren Nisa Bölükbaşı, şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Yarışmadan sonra tatilde soluğu alan Nisa Bölükbaşı, öyle bir paylaşımda bulundu ki, görenler cayır cayır yandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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