Survivor Nisa’nın Sarı Bikinisi Tansiyonları Yükseltti! “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Öyle Bir Fiziği Var Ki, Görenler Cayır Cayır Yanıyor! “Vay Fıstık!”
Survivor All Star yarışmasının ilk kadın şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı, tatilinden yapmış olduğu paylaşımlarla akılları başlardan aldı! Sarı bir bikini giyerek tansiyonları yükselten Nisa Bölükbaşı’na hayranları ise “Biz seni böyle bilmezdik” yorumları yapıldı! Fiziğiyle görenleri adeta cayır cayır yakan Nisa Bölükbaşı, çekici yanını ilk kez konuşturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 sezonunda ilk kez boy gösteren Nisa Bölükbaşı, yarışmadan sonra Barış Murat Yağcı’yla sevgili olmuştu. 1 yıl kadar aşk yaşayan ikili, olaylı bir biçimde ayrılmışlardı. Nisa Bölükbaşı ise gönlünü Ogeday Girişken’e kaptırmıştı. Hem eski sevgilisiyle hem de yeni sevgilisiyle Survivor All Star yarışmasında boy gösteren Nisa Bölükbaşı, şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Yarışmadan sonra tatilde soluğu alan Nisa Bölükbaşı, öyle bir paylaşımda bulundu ki, görenler cayır cayır yandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.