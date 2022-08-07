- 07 Ağu 2022 - 09:56 G: 07 Ağu 2022 - 10:16

Şeyma Subaşı Düğün Arifesinde Bikinisiyle Yine Olay Yarattı! Mısırlı “Giyme, Paylaşma!” Dedikçe… Karın Kaslarını Öyle Bir Sergiledi Ki… “Biraz Durul Be Kadın!”

Özel hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Şeyma Subaşı, düğün arifesinde bikinisiyle pozlar verince olaylar karıştı. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin bu tarz kıyafetlere karıştığı ve istemediği hatta “Giyme ve paylaşma” dediği gündeme gelmişti ki, Şeyma Subaşı, bikinisiyle karın kası şov yaptı! Milyonlarca hayranından “Biraz durul be kadın” yorumlarını alan Şeyma Subaşı, herkesi şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Meedo ve kızı Melisa Ilıcalı Paris sokaklarında görüntülenince ikilinin barıştığı ortaya çıkmıştı. Öyle ki, ikilinin bu barışması düğüne yorumlanmıştı. Eski nişan yüzüğünü parmağına takmayan Şeyma Subaşı, simsiyah bir bikini giyerek nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Ağu 2022 - 09:56 Ankara- Yaşam

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