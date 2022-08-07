Gönül Dağı Asuman ve Ramazan’ın Sonu Basına Sızdı! Senarist Yeniden Kaleme Alsa Bile… Taner ve Dilek’i Ölüm Ayırmış, Asuman ve Ramazan’ı…
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman ve Ramazan çiftinin aşkının dillere destan olduğu görülen bir gerçek… Ramazan ve Asuman’ın 3. sezondaki sonu ortaya çıkınca gören duyan yıkıldı. Taner ve Dilek’i ayıran ölüm olmuştu ama Asuman ve Ramazan’ı… İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümünde yürekler paramparça olmuştu. Asuman ve Ramazan’ın düğünün olduğu anlarda Dilek’in Gönül Dağı’ndan kopan taşların altında kalması yürekleri sızım sızım sızlatmıştı. Gelinliğiyle soluğu hastanede alan Asuman ise gözyaşlarına boğulmuştu. Peki, Asuman ve Ramazan’ın sonu nasıl olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.