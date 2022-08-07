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07 Ağu 2022 - 12:29

Gönül Dağı Asuman ve Ramazan’ın Sonu Basına Sızdı! Senarist Yeniden Kaleme Alsa Bile… Taner ve Dilek’i Ölüm Ayırmış, Asuman ve Ramazan’ı…

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman ve Ramazan çiftinin aşkının dillere destan olduğu görülen bir gerçek… Ramazan ve Asuman’ın 3. sezondaki sonu ortaya çıkınca gören duyan yıkıldı. Taner ve Dilek’i ayıran ölüm olmuştu ama Asuman ve Ramazan’ı… İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay…