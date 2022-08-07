Masterchef Yarışmasının Yedek Yarışmacısı İfşa Edildi! Mustafa Mı, Atike Mi, Seyfullah Mı? Acun Medya’nın İçinden Sızan Bilgi… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışması hakkında ifşalar bitmek bilmiyor! 6 kişilik ilk kadronun kurulmasının ardından yarışmacılara bir şans daha verilmiş ve bir kez daha yemek yapmaları istenmişti. 6 yarışmacı arasından kendisini gösterenler ana kadroda yerini alırken; yedek olan yarışmacı ise bu akşam ekranlara gelecek olan bölümle belli olacaktı ama ifşa olunca her şey belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Şefler, yarışmacılardan Domates Soslu Gnocchi istemişti ve yarışmacılar kendilerini göstermek adına canla başla savaş vermişti. İlk turun ardından ikinci turda kazanan isim Melih olmuştu. Gözyaşları içerisinde önlüğü alan isim olmuştu. Yeni bölümde yedeklere girecek olan isimse ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.