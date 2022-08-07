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07 Ağu 2022 - 13:21

Masterchef Yarışmasının Yedek Yarışmacısı İfşa Edildi! Mustafa Mı, Atike Mi, Seyfullah Mı? Acun Medya’nın İçinden Sızan Bilgi… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışması hakkında ifşalar bitmek bilmiyor! 6 kişilik ilk kadronun kurulmasının ardından yarışmacılara bir şans daha verilmiş ve bir kez daha yemek yapmaları istenmişti. 6 yarışmacı arasından kendisini gösterenler ana kadroda yerini alırken; yedek olan yarışmacı ise bu akşam ekranlara gelecek olan bölümle belli olacaktı ama ifşa olunca her şey belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…