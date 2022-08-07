Kısmetse Olur Nur Erkoç Artık Tanınmaz Bir Halde! Dekolteli Pozları Yürekleri Hop Hop Hoplattı; “Şarap Gibi Kadınsın Be!” Değişimi Şok Etti…
Yayınlandığı döneme damgasını vuran yapımlarına başında gelen Kısmetse Olur’un gelin adaylarından biri olan Nur Erkoç, gündeme bomba gibi düştü. Yaptırdığı estetiklerle bambaşka birisine dönüşen Nur Erkoç’un son halini göremedi. Dekolteli pozlarıyla yürekleri hop hop hoplatan Nur Erkoç’a sevenleri “Şarap gibi kadınsın” yorumlarını yaptılar! İşte değişimiyle herkesi şok eden Kısmetse Olur’un gelini Nur Erkoç’un son hali…
Kısmetse Olur programında tanıştığı Batuhan Cimilli’yle evlilik yapan Nur Erkoç, herkesi şok etmişti. Yarışmanın en naif ve en sakin yarışmacılarından biri olan Nur Erkoç, Batuhan Cimilli’yle boşanma kararı alarak gündeme yeniden gelmişti. Geçtiğimiz dönemlerde ününü artırmak adına Farzad isimli bir şarkıda çıkardığı bilinen Nur Erkoç’un son hali herkesi şok içerisinde bıraktı! İşt e merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.