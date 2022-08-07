Kısmetse Olur Nur Erkoç Artık Tanınmaz Bir Halde! Dekolteli Pozları Yürekleri Hop Hop Hoplattı; “Şarap Gibi Kadınsın Be!” Değişimi Şok Etti…

Kısmetse Olur programında tanıştığı Batuhan Cimilli’yle evlilik yapan Nur Erkoç, herkesi şok etmişti. Yarışmanın en naif ve en sakin yarışmacılarından biri olan Nur Erkoç, Batuhan Cimilli’yle boşanma kararı alarak gündeme yeniden gelmişti. Geçtiğimiz dönemlerde ününü artırmak adına Farzad isimli bir şarkıda çıkardığı bilinen Nur Erkoç’un son hali herkesi şok içerisinde bıraktı! İşt e merak edilen tüm detaylar…

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