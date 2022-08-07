- 07 Ağu 2022 - 13:47 G: 07 Ağu 2022 - 13:56

Kısmetse Olur Nur Erkoç Artık Tanınmaz Bir Halde! Dekolteli Pozları Yürekleri Hop Hop Hoplattı; “Şarap Gibi Kadınsın Be!” Değişimi Şok Etti…

Yayınlandığı döneme damgasını vuran yapımlarına başında gelen Kısmetse Olur’un gelin adaylarından biri olan Nur Erkoç, gündeme bomba gibi düştü. Yaptırdığı estetiklerle bambaşka birisine dönüşen Nur Erkoç’un son halini göremedi. Dekolteli pozlarıyla yürekleri hop hop hoplatan Nur Erkoç’a sevenleri “Şarap gibi kadınsın” yorumlarını yaptılar! İşte değişimiyle herkesi şok eden Kısmetse Olur’un gelini Nur Erkoç’un son hali…

Kısmetse Olur programında tanıştığı Batuhan Cimilli’yle evlilik yapan Nur Erkoç, herkesi şok etmişti. Yarışmanın en naif ve en sakin yarışmacılarından biri olan Nur Erkoç, Batuhan Cimilli’yle boşanma kararı alarak gündeme yeniden gelmişti. Geçtiğimiz dönemlerde ününü artırmak adına Farzad isimli bir şarkıda çıkardığı bilinen Nur Erkoç’un son hali herkesi şok içerisinde bıraktı! İşt e merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

07 Ağu 2022 - 13:47 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmasının Yedek Yarışmacısı İfşa Edildi! Mustafa Mı, Atike Mi, Seyfullah Mı? Acun Medya’nın İçinden Sızan Bilgi… “Yok Artık!” mask
Masterchef Yarışmasının Yedek Yarışmacısı İfşa Edildi! Mustafa Mı, Atike Mi, Seyfullah Mı? Acun Medya’nın İçinden Sızan Bilgi… “Yok Artık!”
Gönül Dağı Asuman ve Ramazan’ın Sonu Basına Sızdı! Senarist Yeniden Kaleme Alsa Bile… Taner ve Dilek’i Ölüm Ayırmış, Asuman ve Ramazan’ı… mask
Gönül Dağı Asuman ve Ramazan’ın Sonu Basına Sızdı! Senarist Yeniden Kaleme Alsa Bile… Taner ve Dilek’i Ölüm Ayırmış, Asuman ve Ramazan’ı…
Hadise’nin Biricik Kocası Mehmet Dinçerler Paraya Kıydı! Kesenin Ağzını Biricik Eşi İçin Açtı, Öyle Bir Hediye Aldı Ki… “Para Var Huzur Var!” mask
Hadise’nin Biricik Kocası Mehmet Dinçerler Paraya Kıydı! Kesenin Ağzını Biricik Eşi İçin Açtı, Öyle Bir Hediye Aldı Ki… “Para Var Huzur Var!”
Survivor Ayşe’nin Yeni Dizisi FOX TV’den Çıktı! “Efsane” Dizide Karakteri ve Kaç Bölüm Oynayacağı Ortaya Çıktı! Aşk Hayatından Sonra İş Hayatı da… mask
Survivor Ayşe’nin Yeni Dizisi FOX TV’den Çıktı! “Efsane” Dizide Karakteri ve Kaç Bölüm Oynayacağı Ortaya Çıktı! Aşk Hayatından Sonra İş Hayatı da…
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Boşanıyor Mu? “Çıtır Koca” Çağlar Ökten’in Oğlu Uğruna Evi Terk Ettiği Konuşuluyordu; Videolu Yanıt Geldi! Meğer… mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Boşanıyor Mu? “Çıtır Koca” Çağlar Ökten’in Oğlu Uğruna Evi Terk Ettiği Konuşuluyordu; Videolu Yanıt Geldi! Meğer…
Şeyma Subaşı Düğün Arifesinde Bikinisiyle Yine Olay Yarattı! Mısırlı “Giyme, Paylaşma!” Dedikçe… Karın Kaslarını Öyle Bir Sergiledi Ki… “Biraz Durul Be Kadın!” mask
Şeyma Subaşı Düğün Arifesinde Bikinisiyle Yine Olay Yarattı! Mısırlı “Giyme, Paylaşma!” Dedikçe… Karın Kaslarını Öyle Bir Sergiledi Ki… “Biraz Durul Be Kadın!”
Survivor Nisa’nın Sarı Bikinisi Tansiyonları Yükseltti! “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Öyle Bir Fiziği Var Ki, Görenler Cayır Cayır Yanıyor! “Vay Fıstık!” mask
Survivor Nisa’nın Sarı Bikinisi Tansiyonları Yükseltti! “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Öyle Bir Fiziği Var Ki, Görenler Cayır Cayır Yanıyor! “Vay Fıstık!”
Hande Erçel’in Şıklığının Bedeli Dudak Uçuklatıyor! “Nasıl Bir Vicdan Bu Kadar Para Harcayabilir!” Ayakkabısı ve Çantasının Toplam Fiyatı… “Yazık Günah!” mask
Hande Erçel’in Şıklığının Bedeli Dudak Uçuklatıyor! “Nasıl Bir Vicdan Bu Kadar Para Harcayabilir!” Ayakkabısı ve Çantasının Toplam Fiyatı… “Yazık Günah!”
Oğuzhan Koç Sincan'ı Salladı! Sincan Gençlik Konserleri Devam ediyor... mask
Oğuzhan Koç Sincan'ı Salladı! Sincan Gençlik Konserleri Devam ediyor...
Petek Dinçöz 3. Kez Nikah Masasın Oturuyor! 8 Yıllık Eşinden Boşanma Kararı Aldıktan Sonra Öyle Bir İsimle Evlenmeye Karar Verdi Ki… 4 Ay Farkla! mask
Petek Dinçöz 3. Kez Nikah Masasın Oturuyor! 8 Yıllık Eşinden Boşanma Kararı Aldıktan Sonra Öyle Bir İsimle Evlenmeye Karar Verdi Ki… 4 Ay Farkla!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Yarışmasının Yedek Yarışmacısı İfşa Edildi! Mustafa Mı, Atike Mi, Seyfullah Mı? Acun Medya’nın İçinden Sızan Bilgi… “Yok Artık!” mask
Masterchef Yarışmasının Yedek Yarışmacısı İfşa Edildi! Mustafa Mı, Atike Mi, Seyfullah Mı? Acun Medya’nın İçinden Sızan Bilgi… “Yok Artık!”
Gönül Dağı Asuman ve Ramazan’ın Sonu Basına Sızdı! Senarist Yeniden Kaleme Alsa Bile… Taner ve Dilek’i Ölüm Ayırmış, Asuman ve Ramazan’ı… mask
Gönül Dağı Asuman ve Ramazan’ın Sonu Basına Sızdı! Senarist Yeniden Kaleme Alsa Bile… Taner ve Dilek’i Ölüm Ayırmış, Asuman ve Ramazan’ı…
Hadise’nin Biricik Kocası Mehmet Dinçerler Paraya Kıydı! Kesenin Ağzını Biricik Eşi İçin Açtı, Öyle Bir Hediye Aldı Ki… “Para Var Huzur Var!” mask
Hadise’nin Biricik Kocası Mehmet Dinçerler Paraya Kıydı! Kesenin Ağzını Biricik Eşi İçin Açtı, Öyle Bir Hediye Aldı Ki… “Para Var Huzur Var!”
Survivor Ayşe’nin Yeni Dizisi FOX TV’den Çıktı! “Efsane” Dizide Karakteri ve Kaç Bölüm Oynayacağı Ortaya Çıktı! Aşk Hayatından Sonra İş Hayatı da… mask
Survivor Ayşe’nin Yeni Dizisi FOX TV’den Çıktı! “Efsane” Dizide Karakteri ve Kaç Bölüm Oynayacağı Ortaya Çıktı! Aşk Hayatından Sonra İş Hayatı da…
Acun Ilıcalı’dan Masterchef Somer Şefe Bomba Uyarı! “Söyleyene Bak!” Binlerce, Yüzbinlerce Tepki Gelince Soluğu Yanında Aldı! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Acun Ilıcalı’dan Masterchef Somer Şefe Bomba Uyarı! “Söyleyene Bak!” Binlerce, Yüzbinlerce Tepki Gelince Soluğu Yanında Aldı! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Boşanıyor Mu? “Çıtır Koca” Çağlar Ökten’in Oğlu Uğruna Evi Terk Ettiği Konuşuluyordu; Videolu Yanıt Geldi! Meğer… mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Boşanıyor Mu? “Çıtır Koca” Çağlar Ökten’in Oğlu Uğruna Evi Terk Ettiği Konuşuluyordu; Videolu Yanıt Geldi! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL