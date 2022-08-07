- 07 Ağu 2022 - 14:09 G: 07 Ağu 2022 - 14:23

“Müge Anlı Tüm Kadroyu Değiştirdi!” Rahmi Özkan ve Şevki Sözen Yeni Sezonda Olmayacak Mı? Tüm Gemileri Yaktığı Konuşuluyordu; Gerçekler Ortaya Çıktı…

Yakın zamanda ekranlara gelmeye başlayacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hakkında ortaya atılan bir iddia herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Müge Anlı’nın yıllardır çalıştığı Şevki Sözen ve Rahmi Özkan’ın yeni sezonda olmayacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Anlı’nın gemileri yaktığı ve yoluna bambaşka isimlerle devam edeceği konuşuluyordu ki, son dakika bilgisi ulaştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz aylarda ekranlara kısa bir ara veren Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sevenlerini üzmüştü. Başarılı sunucu Müge Anlı ise “Ağustos ayında yeniden ekranlarda olacağım” açıklamasında bulunarak yüreklere su serpmişti. Yeni sezonu heyecanla beklenen Müge Anlı İle Tatlı Sert programından vedaların arka arkaya sıralanmasının ardından gerçekler ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?

Haziran ayının son günlerine doğru dünya evine giren Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu’na gönlünü kaptırdığını göstermişti. Yeni sezona evli bir kadın olarak başlayacağını açıklayan Müge Anlı’nın takım arkadaşları olan Şevki Sözen ve Rahmi Özkan’ın yeni sezonda olmayacağına dair iddialar gündeme geldi. Üç ismin yeni sezon toplantılarında kavga ettiği bu yüzden ellerini eteklerini ekranlardan çektiği konuşuluyordu ki, sonunda gerçekler ortaya çıktı!

 

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07 Ağu 2022 - 14:09 Ankara- Yaşam

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