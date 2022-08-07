Masterchef Stüdyosu Gözyaşlarına Boğuldu; Yaşanan Olay Yürekleri Dağladı! Mehmet Şef Ağlamamak İçin Kendisini Öyle Bir Sıktı Ki… Sosyal Medya Sallanıyor!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te stüdyodakileri gözyaşlarına boğan bir olay yaşandı! Mehmet Şefin ağlamamak için kendisini sıktığı anlarda ise sosyal medya resmen sallandı. Masterchef izleyicisini yerle bir eden bu durum, şeflerin ne kadar naif insanlar olduğunu bir kez daha gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı yarışmalar arasında yerini alan Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İlk takımdan ana kadroya girecek olan son yarışmacı seçilecek ve ilk 18’in 6’sı ortaya çıkmış olacaktı. Yarışmanın ana kadrosunda sonunda boy gösteren Melih, sözleriyle ortalığı kasıp kavurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.