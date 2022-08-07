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07 Ağu 2022 - 15:26

Masterchef Stüdyosu Gözyaşlarına Boğuldu; Yaşanan Olay Yürekleri Dağladı! Mehmet Şef Ağlamamak İçin Kendisini Öyle Bir Sıktı Ki… Sosyal Medya Sallanıyor!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te stüdyodakileri gözyaşlarına boğan bir olay yaşandı! Mehmet Şefin ağlamamak için kendisini sıktığı anlarda ise sosyal medya resmen sallandı. Masterchef izleyicisini yerle bir eden bu durum, şeflerin ne kadar naif insanlar olduğunu bir kez daha gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…