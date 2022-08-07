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07 Ağu 2022 - 14:53

Survivor Ayşe Yüksel’in Kalça Dekolteli Pozları Çok Can Yaktı! “Annen, Baban, Nişanlın Bir Şey Demiyor Mu?” Fiziğiyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel’in kalça dekolteli pozları akılları başlardan aldı götürdü. Güzelliğiyle can yakan, fiziğiyle kan ter içerisinde bırakan Ayşe Yüksel’e sevenleri ise “Annen, baban bir şey demiyor mu?” yorumları yapıldı! Dikkatleri üzerine çeken Ayşe Yüksel’in pozları sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…