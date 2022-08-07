- 07 Ağu 2022 - 14:53 G: 07 Ağu 2022 - 16:25

Survivor Ayşe Yüksel’in Kalça Dekolteli Pozları Çok Can Yaktı! “Annen, Baban, Nişanlın Bir Şey Demiyor Mu?” Fiziğiyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel’in kalça dekolteli pozları akılları başlardan aldı götürdü. Güzelliğiyle can yakan, fiziğiyle kan ter içerisinde bırakan Ayşe Yüksel’e sevenleri ise “Annen, baban bir şey demiyor mu?” yorumları yapıldı! Dikkatleri üzerine çeken Ayşe Yüksel’in pozları sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasında ilk kez boy gösteren Ayşe Yüksel, güzelliği ve duruşuyla milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Survivor All Star yarışmasına katılmayacağını belirten ama 1,5 ay sonra kadroda yerini alan Ayşe Yüksel, yarışmadan 4. olarak ayrılmıştı. Survivor yarışmasından sonra tatile çıkan Ayşe Yüksel’in kalça dekolteli pozları akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Ağu 2022 - 14:53 Ankara- Yaşam

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