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07 Ağu 2022 - 16:12

Buse Varol’dan Alişan’ın Annesine Cevabını Verdi! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü, Kavganın Fitili Çoktan Ateşledi! Alişan Önlerine Durmazsa Saç Baş Girecekler…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol, Alişan’ın annesine sessizliğini bozdu. Uzun süredir sesi çıkmayan Buse Varol, açtı ağzını yumdu gözünü! Kavganın fitilini ateşleyen Buse Varol’un bu hamlesinden sonra Alişan’dan gelecek hamle beklenmeye başlandı! Saç baş kavgalarına ramak kalan Buse Varol ve Suzan Tektaş, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…