Buse Varol’dan Alişan’ın Annesine Cevabını Verdi! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü, Kavganın Fitili Çoktan Ateşledi! Alişan Önlerine Durmazsa Saç Baş Girecekler…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol, Alişan’ın annesine sessizliğini bozdu. Uzun süredir sesi çıkmayan Buse Varol, açtı ağzını yumdu gözünü! Kavganın fitilini ateşleyen Buse Varol’un bu hamlesinden sonra Alişan’dan gelecek hamle beklenmeye başlandı! Saç baş kavgalarına ramak kalan Buse Varol ve Suzan Tektaş, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Mutlu, huzurlu bir evlilik içerisinde olduğu bilinen Buse Varol ve Alişan, geçtiğimiz günlerde ailecek bir tatile çıkmıştı. Yakın zamanda setlere çıkacak olan Buse Varol’un yeni dizisi merak konusu olmuştu ama ser verip sır vermemişti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.