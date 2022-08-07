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07 Ağu 2022 - 23:13

Mahkum Dizisinin Büge’si Fiziğini Konuşturdu! Minicik Elbisesiyle Koltuğa Uzanarak Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Şimdi Anlıyorum, Barış Neden Sana Aşık!”

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da Büge karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, fiziğini konuşturan bir paylaşımda bulundu! Minicik bir elbise giyerek koltuğu uzanan Melike İpek Yalova, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! Hayranlarından “Şimdi anlıyorum, Barış neden aşık!” yorumlarını alan Melike İpek Yalova, görenleri mest etti! İşte merak edilen tüm detaylar…