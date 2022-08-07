Mahkum Dizisinin Büge’si Fiziğini Konuşturdu! Minicik Elbisesiyle Koltuğa Uzanarak Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Şimdi Anlıyorum, Barış Neden Sana Aşık!”
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da Büge karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, fiziğini konuşturan bir paylaşımda bulundu! Minicik bir elbise giyerek koltuğu uzanan Melike İpek Yalova, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! Hayranlarından “Şimdi anlıyorum, Barış neden aşık!” yorumlarını alan Melike İpek Yalova, görenleri mest etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Melike İpek Yalova, Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Mahkum dizisinde fırtınalar koparan Büge karakteri, aslında dizinin kilit ismi! Barış’a aşıkken kardeşi Savaş’la evlenmek zorunda kalan Büge, her şeyin başlangıç nedeni olarak görülüyor. Yeni sezonda Mahkum dizisinde yer alacağı bilinen Melike İpek Yalova’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar akılları başlardan aldı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.