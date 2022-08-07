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07 Ağu 2022 - 23:13

Masterchef Mehmet Şef’in Yıllardır Sakladığı Büyük Sırrı Patladı! Bundan Sonra Acun Ilıcalı’nın Yüzüne Nasıl Bakacak Bilinmiyor! “Şefim Bizi Yıllarca Kandırdınız Mı?”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya’nın yıllardır sakladığı sır sonunda patlak verdi! Bundan sonra Acun Ilıcalı’nın nasıl yüzüne bakacağı merak konusu olurken; seyirciler ise öğrendikleri karşısında isyan ederek, “Şefim yıllarca bizi kandırdınız mı?” yorumlarında bulundular! İşte milyonlarca Mehmet Şef hayranını şoka sokan o sır…