Masterchef Mehmet Şef’in Yıllardır Sakladığı Büyük Sırrı Patladı! Bundan Sonra Acun Ilıcalı’nın Yüzüne Nasıl Bakacak Bilinmiyor! “Şefim Bizi Yıllarca Kandırdınız Mı?”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya’nın yıllardır sakladığı sır sonunda patlak verdi! Bundan sonra Acun Ilıcalı’nın nasıl yüzüne bakacağı merak konusu olurken; seyirciler ise öğrendikleri karşısında isyan ederek, “Şefim yıllarca bizi kandırdınız mı?” yorumlarında bulundular! İşte milyonlarca Mehmet Şef hayranını şoka sokan o sır…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının ilk sezonundan beri yer alan Mehmet Yalçınkaya, kendisinin Acun Ilıcalı tarafından gece saat 02.00 sularında Masterchef kadrosuna dahil olduğuna dahil olduğunu dile getirmişti. Hem agresif tavırları hem de babacan halleriyle Türk halkının sevdiği şefler arasında yerini alan Mehmet Yalçınkaya’nın yıllarca sakladığı sır ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.