45’lik Zuhal Topal’ın Bikinili Pozları Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Oğlum O Senin Yengen Yengen!” Genç Kızlara Taş Çıkarttı; Görenler Hayran Kaldı!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Yemekteyiz’in sunuculuğunu üstlenen 45 yaşındaki Zuhal Topal, bikinili pozlarıyla resmen ortalığı kasıp kavurdu! Hayranlarından Aşk-ı Memnu göndermesi alan Zuhal Topal, “Oğlum o senin yengen yengen” yorumlarıyla baş başa kaldı! Genç kızlara kusursuz fiziğiyle taş çıkaran Zuhal Topal, görenlerin kendisine hayran kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Şukufe karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Zuhal Topal, adını milyonlara duyurmuştu. Oyunculuk kariyerini bir kenara koyan ve artık ekranlarda sunucu olarak yer alan güzel isim Zuhal Topal, Korhan Saygıner’le 2008 yılında evlenmişti. Boyu kadar çocukları olan Zuhal Topal’ın bikinili pozları akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.