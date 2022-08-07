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07 Ağu 2022 - 23:14

45’lik Zuhal Topal’ın Bikinili Pozları Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Oğlum O Senin Yengen Yengen!” Genç Kızlara Taş Çıkarttı; Görenler Hayran Kaldı!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Yemekteyiz’in sunuculuğunu üstlenen 45 yaşındaki Zuhal Topal, bikinili pozlarıyla resmen ortalığı kasıp kavurdu! Hayranlarından Aşk-ı Memnu göndermesi alan Zuhal Topal, “Oğlum o senin yengen yengen” yorumlarıyla baş başa kaldı! Genç kızlara kusursuz fiziğiyle taş çıkaran Zuhal Topal, görenlerin kendisine hayran kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…