Masterchef Danilo Zanna Yarışmacıyla Flört Edince Olanlar Oldu! Karşısında Bir İçim Su Görünce Dayanamadı; Yüzünde Güller Açtı! “Şefim Biliyorsunuz Bu İşi!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının her bölümü büyük bir keyifle izleniyor. İlk turların ve ikinci turun bitmesiyle birlikte Masterchef yarışmasına katılacak olan ilk 18 ismin belli olacağı elemeler yapılıyor. Masterchef yarışmasının yayınlanan bölümlerinde Danilo Zanna’nın bir yarışmacıya olan yaklaşımı ve ilgisi sosyal medyada “Flört” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!