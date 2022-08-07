Masterchef Danilo Zanna Yarışmacıyla Flört Edince Olanlar Oldu! Karşısında Bir İçim Su Görünce Dayanamadı; Yüzünde Güller Açtı! “Şefim Biliyorsunuz Bu İşi!”
Tv8 ekranlarının beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Danilo Zanna’nın yarışmacıyla flört ettiğine dair yorumlar arka arkaya gelince olanlar oldu! Karşısında bir içim su güzelliğinde bir yarışmacı görünce yüzünde güller açan Danilo Zanna’ya sosyal medya kullanıcıları binlerce yorumda bulundu! İşte Masterchef izleyicisine “Şefim biliyorsunuz bu işi” dedirten o anlar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının her bölümü büyük bir keyifle izleniyor. İlk turların ve ikinci turun bitmesiyle birlikte Masterchef yarışmasına katılacak olan ilk 18 ismin belli olacağı elemeler yapılıyor. Masterchef yarışmasının yayınlanan bölümlerinde Danilo Zanna’nın bir yarışmacıya olan yaklaşımı ve ilgisi sosyal medyada “Flört” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.