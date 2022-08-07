Hadise’den Kocasına Bomba Ambargo! Çapkınlıklarıyla Nam Salınca Öyle Bir Önlem Aldı Ki, Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Yürü Be Hadise!”
Nisan ayında dünya evine giren Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin aşkı tam gaz devam ediyor! Evlendikten sonra sahne kostümlerinde devrim yaratarak tüm tarzını değiştiren Hadise’ye Mehmet Dinçerler’den bomba bir ambargo geldi! Çapkınlıklarıyla anılan Mehmet Dinçerler için bomba bir ambargo koyan Hadise, aldığı önlemle sosyal medyayı zangır zangır salladı! İşte milyonlara “Yürü be Hadise” dedirten o olay…
Oyuncu Kaan Yıldırım’dan sonra aşkı Mehmet Dinçerler’de bulan Hadise, ne kadar aşık olduğunu her seferine gösteriyordu. 1,5 yıl kadar sevgili olan iki isim, Ocak ayında ciddi düşündüklerini göstermişlerdi. Mehmet Dinçerler’den gelen evlilik teklifi ortalığı yakıp yıkmıştı. Basına kapalı bir şekilde düğün yapan Hadise ve Mehmet Dinçerler, her hamleleriyle olay oluyordu ki, bomba bir iddia ortaya atıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.