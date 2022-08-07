Hadise’den Kocasına Bomba Ambargo! Çapkınlıklarıyla Nam Salınca Öyle Bir Önlem Aldı Ki, Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Yürü Be Hadise!”

Oyuncu Kaan Yıldırım’dan sonra aşkı Mehmet Dinçerler’de bulan Hadise, ne kadar aşık olduğunu her seferine gösteriyordu. 1,5 yıl kadar sevgili olan iki isim, Ocak ayında ciddi düşündüklerini göstermişlerdi. Mehmet Dinçerler’den gelen evlilik teklifi ortalığı yakıp yıkmıştı. Basına kapalı bir şekilde düğün yapan Hadise ve Mehmet Dinçerler, her hamleleriyle olay oluyordu ki, bomba bir iddia ortaya atıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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