Buse Varol Eşi Alişan’ın Ayağını Kaydırdı! Bu Darbe 100 Yıl Geçse Bile Unutulmaz; Alişan’dan Anında Atak Geldi! Neler Oldu Neler…
Aşklarıyla ve aile saadetleriyle gündemden düşmek nedir bilmeyen Buse Varol ve eşi Alişan, sosyal medyayı salladılar! Buse Varol’un eşi Alişan’ın ayağını kaydırdığına dair yorumların yapıldığı olay, 100 yıl geçse bile unutulmayacak cinsten! Alişan’dan gelen ataksa hayranlarını ikiye böldü! Peki, neler oluyor?
Yakın zamanda ekranlara dönecek olan Buse Varol; Camdaki Kız ve Gönül Dağı dizisiyle anılmıştı. Dizi projesi hakkında herhangi bir açıklamada yapmayan Buse Varol, sadece çekimlerin Balıkesir’de yapıldığını duyurmuştu. 3 yıl sonra setlere dönecek olan Buse Varol, yoğun iş temposuna girmeden hemen önce ailesiyle önce Kıbrıs’ta sonra da Bodrum’da tatil yapmıştı. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Buse Varol’un Alişan’a attığı tekme ise gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.