Buse Varol Eşi Alişan’ın Ayağını Kaydırdı! Bu Darbe 100 Yıl Geçse Bile Unutulmaz; Alişan’dan Anında Atak Geldi! Neler Oldu Neler…

Yakın zamanda ekranlara dönecek olan Buse Varol; Camdaki Kız ve Gönül Dağı dizisiyle anılmıştı. Dizi projesi hakkında herhangi bir açıklamada yapmayan Buse Varol, sadece çekimlerin Balıkesir’de yapıldığını duyurmuştu. 3 yıl sonra setlere dönecek olan Buse Varol, yoğun iş temposuna girmeden hemen önce ailesiyle önce Kıbrıs’ta sonra da Bodrum’da tatil yapmıştı. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Buse Varol’un Alişan’a attığı tekme ise gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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