Ankara Elektrik Kesintisi! 8 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 8 Ağustos 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Bugün itibariyle yeni bir haftaya başlamış olan Ankaralılar, Başkent EDAŞ tarafından uygulanan elektrik kesintileri ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Neyse ki, Başkent EDAŞ, elektrik kesintilerinin etkili olacağı bölgeleri kesintilerden önce bildirmiş bulunuyor. Peki, 8 Ağustos 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 8 Ağustos 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...