- 08 Ağu 2022 - 09:42 G: 08 Ağu 2022 - 09:45

Ankara Elektrik Kesintisi! 8 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 8 Ağustos 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Bugün itibariyle yeni bir haftaya başlamış olan Ankaralılar, Başkent EDAŞ tarafından uygulanan elektrik kesintileri ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Neyse ki, Başkent EDAŞ, elektrik kesintilerinin etkili olacağı bölgeleri kesintilerden önce bildirmiş bulunuyor. Peki, 8 Ağustos 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 8 Ağustos 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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08 Ağu 2022 - 09:42 - Yaşam

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