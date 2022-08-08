Masterchef Melih Berkay Gündüz Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Melih Berkay Gündüz Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı

Ekranların heyecanlı yapımı MasterChef Türkiye 2022 yarışması, geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümü ile ana kadrosundan bir sandalyeyi daha verdi. MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının ana kadrosuna dahil olan isim bu kez Melih Berkay Gündüz olurken; yarışmacının dram dolu hikayesi, herkesi bir hayli hüzünlendirdi! Peki, MasterChef Melih Berkay Gündüz kimdir, bekar mı, sevgilisi var mı? Melih Berkay Gündüz ne mezunu, boy kilosu kaç? İşte MasterChef Melih Berkay Gündüz İnstagram hesabı…

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