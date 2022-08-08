Masterchef Melih Berkay Gündüz Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Melih Berkay Gündüz Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Ekranların heyecanlı yapımı MasterChef Türkiye 2022 yarışması, geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümü ile ana kadrosundan bir sandalyeyi daha verdi. MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının ana kadrosuna dahil olan isim bu kez Melih Berkay Gündüz olurken; yarışmacının dram dolu hikayesi, herkesi bir hayli hüzünlendirdi! İşte Melih Berkay Gündüz ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların heyecanlı yapımı MasterChef Türkiye 2022 yarışması, geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümü ile ana kadrosundan bir sandalyeyi daha verdi. MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının ana kadrosuna dahil olan isim bu kez Melih Berkay Gündüz olurken; yarışmacının dram dolu hikayesi, herkesi bir hayli hüzünlendirdi! Peki, MasterChef Melih Berkay Gündüz kimdir, bekar mı, sevgilisi var mı? Melih Berkay Gündüz ne mezunu, boy kilosu kaç? İşte MasterChef Melih Berkay Gündüz İnstagram hesabı…
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08 Ağu 2022 - 09:48 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.