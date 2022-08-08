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08 Ağu 2022 - 09:49

Masterchef Yarışmasında “Büyük Rezillik!” Şefler Bile Artık Ne Diyeceğini Şaşırdı; Bir Değil, İki Değil… Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te seyircinin kabul etmediği hatta “Büyük bir rezillik” olarak gördüğü bir durum yaşandı! Şeflerin bile artık ne diyeceğini şaşırdığı anlar ekranlara yansırken; bur durumun sadece bir kere mahsus olmadığı, defalarca kez yaşandığı ortaya çıktı! Tepkilerin arka arkaya geldiği Masterchef yarışmasında bomba bir olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…