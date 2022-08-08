Masterchef Yarışmasında “Büyük Rezillik!” Şefler Bile Artık Ne Diyeceğini Şaşırdı; Bir Değil, İki Değil… Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te seyircinin kabul etmediği hatta “Büyük bir rezillik” olarak gördüğü bir durum yaşandı! Şeflerin bile artık ne diyeceğini şaşırdığı anlar ekranlara yansırken; bur durumun sadece bir kere mahsus olmadığı, defalarca kez yaşandığı ortaya çıktı! Tepkilerin arka arkaya geldiği Masterchef yarışmasında bomba bir olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Binbir emekle tezgah başına geçen yarışmacılarda yedek kadro sonunda ortaya çıkmıştı. İlk turda imambayıldı isteyen şefler, en iyi 3 tabağı seçmişti. Doğukan, Atike ve Başar’ın ardından ikinci turda ise Tolga ve Seyfullah kadroya yedeklerden giren isimler olmuştu. Masterchef yarışmasının son bölümünde yaşanan bir olaysa milyonları ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.