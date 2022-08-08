Kişilik özellikleri üzerinde etkisini her geçen gün artıran burçlar, elbette hayata bakış açınızdan olayları ciddiye alışınıza kadar pek çok şeyi etkiliyor. Söz konusu gamsızlık olduğunda da burçların özellikleri hemen devreye giriyor ve bu listedeki burçlar hayatları boyunca hiçbir şeyi takmıyor! Peki, hayatı tespih yapıp sallayan burçlar hangisidir? İşte başına şapkadan başka bir şey takmayan gamsız o burçlar…