Demet Özdemir’in Askılı Bluzuyla Zarafetini Konuşturdu! Ne Seda Sayan Dayanabildi, Ne Oğuzhan Koç… Güzelliğiyle Mest Etti, Görenleri Büyüledi!
Yakın zamanda dünya evine girecek olan Demet Özdemir’in askılı bluzuyla vermiş olduğu pozlar akılları başlardan aldı götürdü. Zarafetini konuşturan Demet Özdemir’in bu hallerine ise ne Seda Sayan dayanabildi ne de nişanlısı Oğuzhan Koç… İşte güzelliği mest eden, görenleri büyüleyen Demet Özdemir’in o pozları…
Şubat ayında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’a evet demişti. Özel bir otelin kral odasında evlenme teklifi eden Oğuzhan Koç, sevgilisinin yüzük parmağına 60 bin dolar değerindeki yüzüğü takmıştı. Ağustos ayının sonlarına doğru evleneceklerinin müjdesini veren çift, “Sürprizimizi yapalım ve açıklayalım, 26 Ağustos'ta İstanbul'da evleniyoruz” açıklamasında bulunmuştu. Peki, güzel oyuncu nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.