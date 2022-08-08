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08 Ağu 2022 - 10:12

Demet Özdemir’in Askılı Bluzuyla Zarafetini Konuşturdu! Ne Seda Sayan Dayanabildi, Ne Oğuzhan Koç… Güzelliğiyle Mest Etti, Görenleri Büyüledi!

Yakın zamanda dünya evine girecek olan Demet Özdemir’in askılı bluzuyla vermiş olduğu pozlar akılları başlardan aldı götürdü. Zarafetini konuşturan Demet Özdemir’in bu hallerine ise ne Seda Sayan dayanabildi ne de nişanlısı Oğuzhan Koç… İşte güzelliği mest eden, görenleri büyüleyen Demet Özdemir’in o pozları…