İrem Derici'nin Yeni Aşkı Ömer Gülşen Bakın Kaç Yaşında! Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Ömer Gülşen Ne İş Yapıyor, Nereli...
Aşk yaşamı ile her dönem magazinin odak noktası olan isimlerden biri olarak öne çıkan ünlü şarkıcı İrem Derici, şimdilerde yeni bir aşka daha yelken açtı. Kendisini aldattığını iddia ettiği ünlü şarkıcı Cem Belevi ile yollarını geçtiğimiz aylarda ikinci kez ayıran İrem Derici, gönlünü bu kez Ömer Gülşen’e kaptırdı. İşte Ömer Gülşen ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Aşk yaşamı ile her dönem magazinin odak noktası olan isimlerden biri olarak öne çıkan ünlü şarkıcı İrem Derici, şimdilerde yeni bir aşka daha yelken açtı. Kendisini aldattığını iddia ettiği ünlü şarkıcı Cem Belevi ile yollarını geçtiğimiz aylarda ikinci kez ayıran İrem Derici, gönlünü bu kez Ömer Gülşen’e kaptırdı. Ömer Gülşen’in kim olduğu ise, magazin takipçilerinin yeni merak konusu oldu! Peki, İrem Derici'nin yeni aşkı Ömer Gülşen kaç yaşında? Ömer Gülşen kimdir, ünlü mü? Ömer Gülşen ne iş yapıyor, nereli? İşte, detaylar…
08 Ağu 2022 - 10:32 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.