İrem Derici'nin Yeni Aşkı Ömer Gülşen Bakın Kaç Yaşında! Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Ömer Gülşen Ne İş Yapıyor, Nereli...

Aşk yaşamı ile her dönem magazinin odak noktası olan isimlerden biri olarak öne çıkan ünlü şarkıcı İrem Derici, şimdilerde yeni bir aşka daha yelken açtı. Kendisini aldattığını iddia ettiği ünlü şarkıcı Cem Belevi ile yollarını geçtiğimiz aylarda ikinci kez ayıran İrem Derici, gönlünü bu kez Ömer Gülşen’e kaptırdı. Ömer Gülşen’in kim olduğu ise, magazin takipçilerinin yeni merak konusu oldu! Peki, İrem Derici'nin yeni aşkı Ömer Gülşen kaç yaşında? Ömer Gülşen kimdir, ünlü mü? Ömer Gülşen ne iş yapıyor, nereli? İşte, detaylar…