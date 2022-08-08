Milli Voleybolcu Zehra Güneş Paraya Para Demiyor! Kazancı Dudak Uçuklattı! Öyle Bir Sözleşmeye İmza Attı Ki; Duyanlar Şok Oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın öne çıkan isimlerinden biri olan Zehra Güneş, özellikle 2020 Tokyo Olimpiyatları’ndan bu yana pek çok sporseverin yakından takip ettiği isimlerden biri oldu. Voleybol kariyerinde önemli başarılara imza atan Zehra Güneş, aynı zamanda forma giydiği Vakıfbank Voleybol Takımı’yla da adından sıkça söz ettirdi. Bu kez bir reklam anlaşması yapan Zehra Güneş’in bu anlaşmadan alacağı para ise, dudakları uçuklattı! Peki, milli voleybolcu Zehra Güneş ne kadar kazanıyor? Zehra Güneş hangi takımda oynuyor, oynadığı takımdan ne kadar alıyor? Zehra Güneş’in aylık kazancı ne? İşte, detaylar…