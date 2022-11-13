Aslı Enver'in Eşi Berkin Gökbudak Bakın Kaç Yaşında! Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Berkin Gökbudak Ne İş Yapıyor, Kaç Yaşında, Aslen Nereli...
Şimdilerde dijital platformlardan yayınlanacak olan bir dizi için set çalışmalarını başlatmış olan ünlü oyuncu Aslı Enver’in Yaz aylarında tanıştığı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturdu. İşte Aslı Enver yeni aşkı Berkin Gökbudak ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Şimdilerde dijital platformlardan yayınlanacak olan bir dizi için set çalışmalarını başlatmış olan ünlü oyuncu ş olan ünlü oyuncu Aslı Enver’in Yaz aylarında tanıştığı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturdu. Evlilik haberlerinin ardından ise, Aslı Enver’in yeni eşi Berkin Gökbudak’ın kim olduğu merak edilir hale geldi! Peki, Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak kaç yaşında? Berkin Gökbudak kimdir, ünlü mü? Berkin Gökbudak ne iş yapıyor, nereli? İşte, detaylar…
13 Kas 2022 - 01:09 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.