Aslı Enver'in Eşi Berkin Gökbudak Bakın Kaç Yaşında! Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Berkin Gökbudak Ne İş Yapıyor, Kaç Yaşında, Aslen Nereli...

Şimdilerde dijital platformlardan yayınlanacak olan bir dizi için set çalışmalarını başlatmış olan ünlü oyuncu ş olan ünlü oyuncu Aslı Enver’in Yaz aylarında tanıştığı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturdu. Evlilik haberlerinin ardından ise, Aslı Enver’in yeni eşi Berkin Gökbudak’ın kim olduğu merak edilir hale geldi! Peki, Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak kaç yaşında? Berkin Gökbudak kimdir, ünlü mü? Berkin Gökbudak ne iş yapıyor, nereli? İşte, detaylar…