Hande Erçel’in Bir Karış Bluzunun Fiyatı Beyinleri Yakıyor! Binlerce Kişinin Ev Kirasını Üzerine Geçirivermiş… “Hiç Mi Ellerin Titremedi!”
En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel’in bir karış bluzunun fiyatı akılları yerinden çıkardı. Binlerce kişinin ev kirasını üzerine geçiriveren Hande Erçel’e sevenleri ise tepkide bulunarak; “Hiç mi ellerin titremedi?” yorumlarında bulundular! Peki, Hande Erçel içinde aşırı çekici gözüktüğü bluz için ne kadar ödeme yaptı?
Kerem Bürsin’le yaşadığı aşkla gündeme gelen Hande Erçel, Bürsin’le yollarını ayırdıktan 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la anılmaya başlamıştı. Çok kısa bir aşk yaşayan Hande Erçel ve Kaan Yıldırım, hayatlarına yollarını ayırarak devam etmişlerdi. Kaan Yıldırım, Pınar Deniz’le anılmış; Hande Erçel ise dünyaca ünlü bir oyuncu olan Miguel Angel Silvestre’le yakınlaşmıştı. Güzel oyuncu Hande Erçel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım hem nefesleri kesti, hem de üzerindeki bluzun fiyatıyla şok etkisi yarattı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.