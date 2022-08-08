- 08 Ağu 2022 - 11:53 G: 08 Ağu 2022 - 12:16

Hande Erçel’in Bir Karış Bluzunun Fiyatı Beyinleri Yakıyor! Binlerce Kişinin Ev Kirasını Üzerine Geçirivermiş… “Hiç Mi Ellerin Titremedi!”

En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel’in bir karış bluzunun fiyatı akılları yerinden çıkardı. Binlerce kişinin ev kirasını üzerine geçiriveren Hande Erçel’e sevenleri ise tepkide bulunarak; “Hiç mi ellerin titremedi?” yorumlarında bulundular! Peki, Hande Erçel içinde aşırı çekici gözüktüğü bluz için ne kadar ödeme yaptı?

Kerem Bürsin’le yaşadığı aşkla gündeme gelen Hande Erçel, Bürsin’le yollarını ayırdıktan 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la anılmaya başlamıştı. Çok kısa bir aşk yaşayan Hande Erçel ve Kaan Yıldırım, hayatlarına yollarını ayırarak devam etmişlerdi. Kaan Yıldırım, Pınar Deniz’le anılmış; Hande Erçel ise dünyaca ünlü bir oyuncu olan Miguel Angel Silvestre’le yakınlaşmıştı. Güzel oyuncu Hande Erçel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım hem nefesleri kesti, hem de üzerindeki bluzun fiyatıyla şok etkisi yarattı!

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08 Ağu 2022 - 11:53 Ankara- Yaşam

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