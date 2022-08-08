Alişan’ın Eşi Buse Varol Minilerden Vazgeçmiyor! “Barbie” Bacaklarıyla Resmen Şov Yaptı; Cayır Cayır Yaktı! “Eşin Bir Şey Demesin Bak!” Neler Oluyor?

Yakın zamanda yeniden setlere dönecek olan Buse Varol’un dizisi için bir deri bir kemiğe dönüştüğü görülmüştü. Bölgesel incelme işlemi yaptıran Buse Varol 40 bedenden 50 santim incelerek 34 bedene kadar düşmüştü. Bir kış boyunca her seansı kaçırmadan katılan Buse Varol, milim milim inceldiğini sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Peki, güzel oyuncu nasıl bir paylaşımda bulundu?

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