- 08 Ağu 2022 - 13:02 G: 08 Ağu 2022 - 13:19

Alişan’ın Eşi Buse Varol Minilerden Vazgeçmiyor! “Barbie” Bacaklarıyla Resmen Şov Yaptı; Cayır Cayır Yaktı! “Eşin Bir Şey Demesin Bak!” Neler Oluyor?

Alişan’la mutlu bir evlilik yapan Buse Varol’un sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım akılları başlardan aldı götürdü. 40 bedenden 34 bedene kadar zayıflayan Buse Varol, Barbie görüntüsünü verdiği bacaklarıyla resmen şov yaptı! Görenlerin cayır cayır yanmasına neden olan Buse Varol’a “Eşin bir şey demesin bak” yorumları yapıldı! İşte Buse Varol’dan gelen bomba paylaşım…

Yakın zamanda yeniden setlere dönecek olan Buse Varol’un dizisi için bir deri bir kemiğe dönüştüğü görülmüştü. Bölgesel incelme işlemi yaptıran Buse Varol 40 bedenden 50 santim incelerek 34 bedene kadar düşmüştü. Bir kış boyunca her seansı kaçırmadan katılan Buse Varol, milim milim inceldiğini sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Peki, güzel oyuncu nasıl bir paylaşımda bulundu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Ağu 2022 - 13:02 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel’in Bir Karış Bluzunun Fiyatı Beyinleri Yakıyor! Binlerce Kişinin Ev Kirasını Üzerine Geçirivermiş… “Hiç Mi Ellerin Titremedi!” mask
Hande Erçel’in Bir Karış Bluzunun Fiyatı Beyinleri Yakıyor! Binlerce Kişinin Ev Kirasını Üzerine Geçirivermiş… “Hiç Mi Ellerin Titremedi!”
Masterchef Pelin’i Estetik Harikası Oldu Çıktı! Güzelliğiyle “Danilo Şefin Kalbini Çalmıştı” Ama Son Hali Artık Tanınamaz Halde! Ağzı, Yüzü, Gözü, Kaşı… mask
Masterchef Pelin’i Estetik Harikası Oldu Çıktı! Güzelliğiyle “Danilo Şefin Kalbini Çalmıştı” Ama Son Hali Artık Tanınamaz Halde! Ağzı, Yüzü, Gözü, Kaşı…
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın Yeni Sevgilisi Tuğçe Eron Bakın Kaç Yaşında! Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Tuğçe Eron Ne İş Yapıyor, Nereli... mask
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın Yeni Sevgilisi Tuğçe Eron Bakın Kaç Yaşında! Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Tuğçe Eron Ne İş Yapıyor, Nereli...
Aslı Enver Yeni Aşkı Berkin Gökbudak Bakın Kaç Yaşında! Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Berkin Gökbudak Ne İş Yapıyor, Nereli... mask
Aslı Enver Yeni Aşkı Berkin Gökbudak Bakın Kaç Yaşında! Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Berkin Gökbudak Ne İş Yapıyor, Nereli...
MasterChef Dilara Kavadar Ayna Karşısında Sütyensiz Pozları Olay Oldu! Yalanları Çıkınca Diskalifiye Olmuştu! Ayna pozları Sosyal Medyayı Yıktı Geçti! mask
MasterChef Dilara Kavadar Ayna Karşısında Sütyensiz Pozları Olay Oldu! Yalanları Çıkınca Diskalifiye Olmuştu! Ayna pozları Sosyal Medyayı Yıktı Geçti!
Survivor Sude’den Kriz Yaratan Oyunculuk Açıklaması! “Flaş TV’de Oynar Artık!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; Acun Ilıcalı Bile İş Teklifinde Bulunmamıştı… mask
Survivor Sude’den Kriz Yaratan Oyunculuk Açıklaması! “Flaş TV’de Oynar Artık!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; Acun Ilıcalı Bile İş Teklifinde Bulunmamıştı…
Seda Sayan Kıpkırmızı Bikinisiyle Yine Fiziğini Konuşturdu! “Kocan Nasıl İzin Veriyor?” Gören 59 Yaşında Demez; Göğüs Silikonlarını Yeniletmişti… mask
Seda Sayan Kıpkırmızı Bikinisiyle Yine Fiziğini Konuşturdu! “Kocan Nasıl İzin Veriyor?” Gören 59 Yaşında Demez; Göğüs Silikonlarını Yeniletmişti…
Milli Voleybolcu Zehra Güneş Paraya Para Demiyor! Kazancı Dudak Uçuklattı! Öyle Bir Sözleşmeye İmza Attı Ki; Duyanlar Şok Oldu! mask
Milli Voleybolcu Zehra Güneş Paraya Para Demiyor! Kazancı Dudak Uçuklattı! Öyle Bir Sözleşmeye İmza Attı Ki; Duyanlar Şok Oldu!
İrem Derici'nin Yeni Aşkı Ömer Gülşen Bakın Kaç Yaşında! Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Ömer Gülşen Ne İş Yapıyor, Nereli... mask
İrem Derici'nin Yeni Aşkı Ömer Gülşen Bakın Kaç Yaşında! Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Ömer Gülşen Ne İş Yapıyor, Nereli...
Demet Özdemir’in Askılı Bluzuyla Zarafetini Konuşturdu! Ne Seda Sayan Dayanabildi, Ne Oğuzhan Koç… Güzelliğiyle Mest Etti, Görenleri Büyüledi! mask
Demet Özdemir’in Askılı Bluzuyla Zarafetini Konuşturdu! Ne Seda Sayan Dayanabildi, Ne Oğuzhan Koç… Güzelliğiyle Mest Etti, Görenleri Büyüledi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hande Erçel’in Bir Karış Bluzunun Fiyatı Beyinleri Yakıyor! Binlerce Kişinin Ev Kirasını Üzerine Geçirivermiş… “Hiç Mi Ellerin Titremedi!” mask
Hande Erçel’in Bir Karış Bluzunun Fiyatı Beyinleri Yakıyor! Binlerce Kişinin Ev Kirasını Üzerine Geçirivermiş… “Hiç Mi Ellerin Titremedi!”
Dar Gelirli Ailelere Müjde! Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tarafından 500 TL Ek Yardım! Ek Yardım Nedir? Ek Yardım Nasıl Alınır? Nereye Başvuru Yapılır? Ek Yardımdan Kimler Yararlanabilir? İşte Detaylar… mask
Dar Gelirli Ailelere Müjde! Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tarafından 500 TL Ek Yardım! Ek Yardım Nedir? Ek Yardım Nasıl Alınır? Nereye Başvuru Yapılır? Ek Yardımdan Kimler Yararlanabilir? İşte Detaylar…
Masterchef Pelin’i Estetik Harikası Oldu Çıktı! Güzelliğiyle “Danilo Şefin Kalbini Çalmıştı” Ama Son Hali Artık Tanınamaz Halde! Ağzı, Yüzü, Gözü, Kaşı… mask
Masterchef Pelin’i Estetik Harikası Oldu Çıktı! Güzelliğiyle “Danilo Şefin Kalbini Çalmıştı” Ama Son Hali Artık Tanınamaz Halde! Ağzı, Yüzü, Gözü, Kaşı…
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın Yeni Sevgilisi Tuğçe Eron Bakın Kaç Yaşında! Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Tuğçe Eron Ne İş Yapıyor, Nereli... mask
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın Yeni Sevgilisi Tuğçe Eron Bakın Kaç Yaşında! Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Tuğçe Eron Ne İş Yapıyor, Nereli...
Aslı Enver Yeni Aşkı Berkin Gökbudak Bakın Kaç Yaşında! Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Berkin Gökbudak Ne İş Yapıyor, Nereli... mask
Aslı Enver Yeni Aşkı Berkin Gökbudak Bakın Kaç Yaşında! Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Berkin Gökbudak Ne İş Yapıyor, Nereli...
Ankara – Kırıkkale Kilit Kavşak’a Köklü Çözüm! İhalesi Yapıldı… Yıl Sonu Araç Kuyruklarına Son… mask
Ankara – Kırıkkale Kilit Kavşak’a Köklü Çözüm! İhalesi Yapıldı… Yıl Sonu Araç Kuyruklarına Son…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL