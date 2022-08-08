Alişan’ın Eşi Buse Varol Minilerden Vazgeçmiyor! “Barbie” Bacaklarıyla Resmen Şov Yaptı; Cayır Cayır Yaktı! “Eşin Bir Şey Demesin Bak!” Neler Oluyor?
Alişan’la mutlu bir evlilik yapan Buse Varol’un sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım akılları başlardan aldı götürdü. 40 bedenden 34 bedene kadar zayıflayan Buse Varol, Barbie görüntüsünü verdiği bacaklarıyla resmen şov yaptı! Görenlerin cayır cayır yanmasına neden olan Buse Varol’a “Eşin bir şey demesin bak” yorumları yapıldı! İşte Buse Varol’dan gelen bomba paylaşım…
Yakın zamanda yeniden setlere dönecek olan Buse Varol’un dizisi için bir deri bir kemiğe dönüştüğü görülmüştü. Bölgesel incelme işlemi yaptıran Buse Varol 40 bedenden 50 santim incelerek 34 bedene kadar düşmüştü. Bir kış boyunca her seansı kaçırmadan katılan Buse Varol, milim milim inceldiğini sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Peki, güzel oyuncu nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.